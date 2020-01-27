2020-01-27T17:11:32+03:00
Общество

В Крыму объяснили рост комиссии за снятие наличных с кредитной карты

За получение денег на руки приходится платить 300 рублей
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Крыму с владельцев кредитных карт крупнейшего на полуострове банка РНКБ стали брать комиссию в триста рублей за снятие наличных денег.

Ранее за получение наличных с кредитки приходилось платить сто рублей, и недавнее повышение вызвало недоумение у некоторых клиентов финансового учреждения.

В самом РНКБ рост комиссии объяснили общероссийской банковской практикой.

- Мы привели тариф к среднероссийским показателям, - поясняет КП-Крым заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. - Кроме того, кредитная карта не предназначена для снятия наличных. Ею можно без комиссии рассчитаться в терминалах и при этом получать бонусы и кэшбеки на покупки. Кредитная карта в основном нужна в качестве займа до зарплаты, ее можно использовать для мелких покупок в течение льготного периода обслуживания.

Николай Билан отмечает, что правильное использование кредитной карты - это вопрос финансовой грамотности.

- У нас нет цели заработать на высокой комиссии. 75-80% владельцев используют кредитную карту РНКБ по назначению. А те 15-20%, которые снимали наличные, надеемся, будут делать это реже. Если вам нужны наличные деньги для крупной покупки, лучше прийти в банк, взять кредит под выгодный процент и постепенно его выплачивать, - заключил заместитель председателя правления банка.

Напомним, что у кредитной карты РНКБ действует льготный беспроцентный период в течение 55-ти дней. По его истечению и просроченном платеже ставка составляет 26,5% годовых. Если же брать кредит наличными в банке, ставка составит от 10,9%. Отметим, что до повышения тарифа комиссия за снятие наличных составляла не менее 4%, но минимум 100 рублей. Сейчас это те же 4%, но минимум 299 рублей. Таким образом, тех, кто привык снимать крупные суммы, изменения не коснулись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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