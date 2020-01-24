2020-01-24T14:53:18+03:00
Общество

Джентльмены неудачи: Налетчик в Симферополе сломал себе ногу, грабитель в Алуште пошел на дело пьяным

Попытки обворовать ломбард и банк закончились полным фиаско [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
В Алуште банк посетил нетрезвый мужчина с автоматом. Фото: пресс-служба МВД РКВ Алуште банк посетил нетрезвый мужчина с автоматом. Фото: пресс-служба МВД РК
Изменить размер текста:

Невезучие - так одним словом можно назвать серию ограблений в Крыму. У преступников то ли профессиональных навыков не хватило, то ли просто фортуна повернулась к ним не лицом. Судите сами...

СЛОМАЛ НОГУ, ПЫТАЯСЬ ВЫБИТЬ ДВЕРЬ

В одну из торговых точек, по всей видимости ломбард, на улице Залесская в Симферополе залетел мужчина: одет в черное, на лице маска, в руках оружие.

В Симферополе мужчина сломал себе ногу, когда грабил магазин .Видео: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

- На пол! Раз-два! - грабитель, не претендуя на креативность, отдал банальную для таких случаев команду посетителям и персоналу.

Трое мужчин благоразумно не стали препираться и легли плашмя. Бандюган же решил брать кассу: стал молотить оружием по витрине, но стекло оказалось готовым к таким вандальским выходкам. Раздосадованный мужчина попытался выбить ногами дверь, чтобы пробраться к кассе. Но дверь была непоколебима, а вот правая нога пострадала - мужчина стал хромать.

Затем он выстрелил было в дверной замок, но и это не принесло никакого эффекта.

- Открой дверь! – грабитель решил испробовать последнее средство.

- Не могу, - ответил продавец.

Мужчина в черном чуть пометался перед витриной, но травма ноги дала о себе знать нешуточной болью, и он покинул помещение.

- Была попытка нападения на торговую точку. Принимаются все меры для установления личности подозреваемого и задержания, - сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД по РК.

БЫЛ ПЬЯН И ГРАБЕЖ НЕ УДАЛСЯ

Алушта. В отделение банка нетрезвой походкой зашел мужчина с автоматом в руках. Он начал в прямом и переносном смысле шататься по помещению. Сотрудники финансового учреждения затаились, мужчине стало скучно, и он решил выбить стекло кассы. Окно не поддалось, а вот у автомата отвалился ствол.

В Алуште грабитель пошел на дело очень-очень пьяным.Видео: пресс-служба МВД по Республике Крым! другой источник

Парень огорчился, бросил оружие на пол, еще немного побыл в банке и вышел восвояси. Там его тепленьким и задержал прибывшие по вызову сотрудники полиции.

- Изъятый предмет оказался пневматическим оружием для командной игры в страйкбол, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

35-летний подозреваемый рассказал, что выпивал в баре, но его оттуда попросили. Вот он и решил посетить банк, прихватив купленный несколько лет назад страйкбольный автомат.

На задержанного завели административный протокол за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. За эту провинность ему дали 10 суток ареста.

Так же на него завели уголовное дело по статье хулиганство - грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.

По п.«а» ч.1 ст.213 УК Российской Федерации подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ограбление в Симферополе: Облил жидкостью сотрудников офиса и угрожал поджечь

В преступлении подозревают любителя игровых автоматов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Может ей еще паранджу надеть?": учительницу информатики из Самарской области "поймали" на откровенных танцах в клубе
Сама учительница объяснила, что родители и руководство в школе в курсе ее хобби. Нашлись и те, кто осудили не преподавательницу, а тех, кто выложил видео в сеть
16-летняя девушка осталась одна с мамой, больной раком: она прогуливает учебу и просит помощи в «Инстаграме»
Женщина получает пенсию по инвалидности, но этих денег семье не хватает на сиделку. Девушке приходится пропускать занятия и в одиночку заботиться о лежачей маме
Ведущие российские неврологи: Чтобы люди преждевременно не уходили из жизни, нужно лечить два главных заболевания сосудов
Врачи и исследователи рассказали «КП» о том, какие меры важно принимать для увеличения продолжительности жизни и сохранения ее качества у людей серебряного возраста
"Сам себя взорвал": Что на самом деле происходит вокруг громкого дела, пропавшего под Смоленском Влада Бахова
Наши корреспонденты попытались разобраться, что правда, а что ложь в истории загадочно исчезнувшего подростка. Почему дело дошло уже до подрыва гранаты у дома одного из свидетелей драмы [видео]
ФСБ начала оперативнее ограничивать работу анонимных почтовиков, через которые "минировали" детсады и школы
Ведомство заявило о приостановке работы в России нидерландского сервиса Startmail.com, с которого в этом году поступило более тысячи сообщений с угрозами минирования
Новости 24
Главную мечеть Крыма мастера из Турции начнут расписывать весной
Пьяному водителю «Жигулей» грозит до 12 лет тюрьмы за гибель двухлетней девочки
Работа нескольких светофоров в Симферополе изменится ради улучшений
Экс-глава администрации Ленинского района получила условный срок за взятку в 189 тысяч
Расценки на газификацию частных домов в Крыму снизятся на треть
На горе Митридат в Керчи поселились бомжи с диваном
На строительство многоуровневых парковок у Симферополя нет денег и земли
Ялтинские теплосети изношены на 80%
В Севастополе третий день ищут пропавшего в море человека
Между Симферополем и Иркутском возобновят авиасообщение
Город Саки признали популярным курортом для лечебного отдыха зимой-2020
Погода в Крыму на 24 января: теплеет и западный ветер
В Симферополе готовятся к строительству коллектора
В Симферополе и Севастополе 24 января частично отключат электричество
В Симферополе на охрану недостроенного приюта для животных будут тратить 3 тысячи рублей в день
Спорткомплекс имени 200-летия Севастополя снесут всего за месяц
Картины Айвазовского отправятся покорять Австралию
В Феодосии спасатели вытащили застрявших в теплотрассе собак
Мать не могла поверить: Крымчанин два года насиловал свою падчерицу
Аксенов пообещал, что карьера под Судаком не будет
Красная кнопка: Сотни карет скорой помощи в Крыму оснастили системой безопасности
Рядом с побережьем Феодосии из судна вылилась нефть
Благополучные и беспомощные: В Симферополе стартовала акция в поддержку бездомных животных
В Ялте разбирают завалы после урагана
Вслед за пешеходным переходом на площади Куйбышева убрали и остановку
Власти Симферополя попросили полицию разобраться с попрошайками в городе