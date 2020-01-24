Джентльмены неудачи: Налетчик в Симферополе сломал себе ногу, грабитель в Алуште пошел на дело пьяным

Невезучие - так одним словом можно назвать серию ограблений в Крыму. У преступников то ли профессиональных навыков не хватило, то ли просто фортуна повернулась к ним не лицом. Судите сами...

СЛОМАЛ НОГУ, ПЫТАЯСЬ ВЫБИТЬ ДВЕРЬ

В одну из торговых точек, по всей видимости ломбард, на улице Залесская в Симферополе залетел мужчина: одет в черное, на лице маска, в руках оружие.

В Симферополе мужчина сломал себе ногу, когда грабил магазин .Видео: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

- На пол! Раз-два! - грабитель, не претендуя на креативность, отдал банальную для таких случаев команду посетителям и персоналу.

Трое мужчин благоразумно не стали препираться и легли плашмя. Бандюган же решил брать кассу: стал молотить оружием по витрине, но стекло оказалось готовым к таким вандальским выходкам. Раздосадованный мужчина попытался выбить ногами дверь, чтобы пробраться к кассе. Но дверь была непоколебима, а вот правая нога пострадала - мужчина стал хромать.

Затем он выстрелил было в дверной замок, но и это не принесло никакого эффекта.

- Открой дверь! – грабитель решил испробовать последнее средство.

- Не могу, - ответил продавец.

Мужчина в черном чуть пометался перед витриной, но травма ноги дала о себе знать нешуточной болью, и он покинул помещение.

- Была попытка нападения на торговую точку. Принимаются все меры для установления личности подозреваемого и задержания, - сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД по РК.

БЫЛ ПЬЯН И ГРАБЕЖ НЕ УДАЛСЯ

Алушта. В отделение банка нетрезвой походкой зашел мужчина с автоматом в руках. Он начал в прямом и переносном смысле шататься по помещению. Сотрудники финансового учреждения затаились, мужчине стало скучно, и он решил выбить стекло кассы. Окно не поддалось, а вот у автомата отвалился ствол.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/756624" frameborder="0"></iframe> В Алуште грабитель пошел на дело очень-очень пьяным.Видео: пресс-служба МВД по Республике Крым! другой источник

Парень огорчился, бросил оружие на пол, еще немного побыл в банке и вышел восвояси. Там его тепленьким и задержал прибывшие по вызову сотрудники полиции.

- Изъятый предмет оказался пневматическим оружием для командной игры в страйкбол, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

35-летний подозреваемый рассказал, что выпивал в баре, но его оттуда попросили. Вот он и решил посетить банк, прихватив купленный несколько лет назад страйкбольный автомат.

На задержанного завели административный протокол за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. За эту провинность ему дали 10 суток ареста.

Так же на него завели уголовное дело по статье хулиганство - грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.

По п.«а» ч.1 ст.213 УК Российской Федерации подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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