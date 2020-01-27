2020-01-27T09:34:39+03:00
Общество

Крымские пограничники за год задержали 900 нарушителей

С них взыскали в госбюджет около трехсот тысяч рублей
Галина КОВАЛЕНКО
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Для пересечения границы нужно иметь все необходимые документы.Для пересечения границы нужно иметь все необходимые документы.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Пограничники Крыма подсчитали, сколько за год было допущено нарушений и какие из них самые распространенные.

Всего в 2019 года выявлено около 900 человек, которые так или иначе не соблюдали режимы - пограничный и государственной границы. Есть и те, что просто шли напролом.

- Задержано 12 граждан за незаконное пересечение государственной границы, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Граждан за неуважительное отношение к закону привлекли к административной, а в некоторых случаях – к уголовной ответственности.

Чаще всего дело ограничивалось штрафами: в общей сложности в государственную казну взыскано около трехсот тысяч рублей.

Составлен и своеобразный рейтинг нарушений. В большинстве случаев речь идет о несоблюдении правил въезда (прохода) в пограничную зону, временного пребывания в ней, а также правил ведения хозяйственной и промысловой деятельности в пограничной зоне.

Например, показательный случай произошел в Джанкойском районе, где вблизи российско-украинской границы нашли 53-летнию гражданку Российской Федерации, у которой не было на руках нужных документов для нахождения в пограничной зоне. В итоге нарушительнице пришлось заплатить штраф. .

Крымские пограничники напоминают, что пребывания в пограничной зоне нужно при себе иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и разрешение (пропуск), выданный одним из подразделений пограничного органа.

Где и как можно получить пропуск можно узнать по телефонам: 8(3652) 77- 16-65, 8 (3652) 77-17-70.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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