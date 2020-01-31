Полезный для здоровья майонез создали ученые Крымского университета

Ученые Академии биоресурсов и природопользования Крымского федерального университета создали полезный для здоровья майонез.

Он положительно воздействует на системы жизнедеятельности всего организма благодаря применению экстрактов крымских эфироносов: розмарина, сельдерея, укропа, базилика, фенхеля, кориандра и других.

- Мы используем масляные экстракты эфироносов и их гидродистиляты - в небольшом количестве, как специи, добавляем в продукт, - рассказывает КП-Крым доцент кафедры технологии и оборудования производства жиров и эфирных масел Академии биоресурсов и природопользования Елена Ножко. - Каждый придает свой вкус и аромат, и, вдобавок, оказывает оздоровительное и укрепляющее воздействие на организм, поскольку все эфироносы содержат огромное количество биологически активных веществ.

Елена Ножко уверена в оздоровительном и уркпеляющем воздействии продукта. Фото: пресс-служба КФУ

Для масляных экстрактов используется исключительно крымское растительное сырье. Затем их соединяют с растительным маслом, сухим яичным порошком, гуаровой и ксантановой камедью, чтобы получить привычный по консистенции и цвету соус.

Конечный продукт пригоден к употреблению в течение месяца. Для промышленных масштабов производство такого майонеза не подходит. Но для санаторно-курортного сектора продукт может представлять лечебно-профилактическую ценность: розмарин оказывает тонизирующее воздействие, фенхель и укроп положительно влияют на желудочно-кишечный тракт, базилик укрепляет иммунитет и помогает предотвратить возникновение онкологических заболеваний.

- Наладить производство по 50-100 килограммов не сложно, но это должен делать бизнес. А мы готовы поделиться технологией и выступить консультантами, - отмечает Ножко.

На разработку и патентование продукта крымским ученым потребовалось несколько лет. Соответствие полезного майонеза требованиям ГОСТ подтвердили в Научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крыма.

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