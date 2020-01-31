«Женская слабость»: Глава горсовета Керчи передумала увольняться после скандала с блокадниками

После громкого скандала вокруг поздравления блокадников Керчи, глава местного городского совета Мая Хужина написала заявление об отставке. Оно последовало после слов главы Крыма Сергея Аксенова, назвавшего ситуацию дикой и потребовавшего уволить чиновников.

Заявление об увольнении Маи Хужиной. Фото из соцсетей

Однако уже 31 января глава горсовета Керчи сообщила, что заявление об увольнении было сиюминутной слабостью, и она намерена его отозвать поскольку не чувствует своей вины. Ветераны, по мнению Хужиной, остались довольны подарками.

Мая Хужина и Лариса Щербула поздравляют блокадницу. Фото: Мая Хужина / Facebook

Как бы там не было, а попытку отозвать заявление об отставке сам глава Крыма назвал самодурством. При этом в горсовете Керчи «Комсомолке» сообщили, что сделать это Мая Хужина не в праве.

Чиновницы подарили ветеранам медали, цветы и хлеб. Фото: Мая Хужина / Facebook

- Вопрос об увольнении всех причастных к скандалу остается в компетенции главы республики, - заявил пресс-секретарь городского совета Керчи Кирилл Мазилов. – Сегодня в город приехал вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, который проведет расследование.

Лариса Щербула и Диана Ушакова поздравляют блокадника. Фото: Мая Хужина / Facebook

Шквал негативных комментариев, напомним, обрушился на Хужину и ее заместителей 30 января, когда пользователи социальных сетей обратили внимание на фотоотчет о поздравлении блокадников, живущих в Керчи. На снимках, опубликованных в Facebook, чиновники в дорогих шубах дарили ветеранам пироги, медали и цветы. Такой набор общественность посчитала весьма скромным, учитывая заслуги блокадников.

Заявление об увольнении Ларисы Щербулы. Фото из соцсетей

Сами сотрудники городского совета объяснили свой внешний вид тем, что просто не успели снять с себя верхнюю одежду, поскольку торопились поздравить других ветеранов. Однако такая трактовка ситуации не устроила ни руководство региона, ни жителей полуострова.

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