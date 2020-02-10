Грозит ли засуха в Крыму очередной экологической катастрофой на заводе «Титан»

Перечень угроз от засухи в Крыму с 2018 года вырос на еще один пункт - обмеление кислотонакопителя завода «Титана». Отсутствие осадков и высокие температуры воздуха позапрошлым летом высушили отстойник, и поднятые ветром отходы химического гиганта превратили август в ноябрь - все растения в Армянске и округе сбросили листья, металлические трубы покрылись ржавчиной, а улицы опустели как в непогоду.

Завод построили при СССР и производство требует модернизацииФото: Анна КИРИЕНКО

КИСЛОТА В ВОДУ

Положение выровнялось с началом сезона дождей, и речь шла о том, чтобы не допустить подобного в будущем.

На уровне руководства Крыма звучали угрозы национализации предприятия, если его хозяева не проявят экологическую сознательность. После экологической катастрофы и чрезвычайной ситуации техногенного характера с ООО «Титановые инвестиции» заключили соглашение о постепенной модернизации завода на 2 миллиарда рублей. Первым пунктом в договоре значится установка станции по нейтрализации кислых стоков производства двуокиси титана с применением природного известняка, чтобы сократить вредные выбросы и нейтрализовать уже имеющиеся.

Ее стоимость составляет 677 миллионов рублей, а сроки начала эксплуатации - август 2019 года, чтобы ко времени пиковых летних температур снизить объем выбросов кислоты. По крайней мере, так указано в «дорожной карте». Но, как водится, что-то пошло не так.

- Некоторое оборудование для станции нейтрализации стоков - импортное, и производится достаточно долго, - объясняет экс-министр промышленности Крыма Андрей Васюта. - И когда предприятие разобралось со сроками, то «дорожную карту» актуализировали, и в конце прошлого года глава республики и председатель правительства были на «Титане», открывали начало строительства станции. Основные мероприятия должны пройти в 2020 году, а полностью установка начнет работать в 2021-м.

В сентябре 2018 года выбросы отстойника "Титана" привели к экологической катастрофеФото: Анна КИРИЕНКО

ВОДА В КИСЛОТУ

Сейчас кислые стоки разбавляют водой, которую качают из подземных источников, и затвор (уровень жидкости, - прим. Ред.) выше, чем на начло 2018 года. Ежедневно в отстойник закачивают по 65 тысяч кубометров пресной воды. Для питьевого использования она не годится, поскольку содержит большое количество минералов и ее нужно «рассаливать». Тем не менее, в прошлом году летом никаких ЧС на «Титане» не прошло, что вселило в ответственные головы уверенность в частичном решении проблемы.

- Я больше чем уверен, что мы сможем и это лето пройти без проблем, которые мы имели в 2018 году, - уверяет Васюта. - Опыт накоплен, мы понимаем, что и в какие моменты нужно делать, и в таком виде этой проблемы не повторится.

Пока пресную воду для нужд завода качают с глубины 150-180 и 250-270 метров, чтобы не задевать основной водоносный горизонт. Но из-за диффузии морской воды происходит засоление почв Северного Крыма, и просчитать последствия даже на ближайшую пятилетку не возьмется никто. Согласованный проект строительства водоводов по переброске воды Белгороского и Тайганского водохранилищ с использованием отсеков Северо-Крымского канала, который обойдется государству в 1,5 миллиарда рублей, в засушливые годы проблему не решит - ресурса может не хватить для водоснабжения Феодосии и Керчи.

Кислтотонакопитель химического гиганта высох, обнажив ядовитую пыльФото: Анна КИРИЕНКО

ЖЕЛЕЗНАЯ ВЕТКА

При строительстве «Титана» проектировщики предусмотрели взаимодействие стоков двух цехов - кислых от двуокиси титана и щелочных от удобрений. Последние завод не производит с 2014 года, как только со стороны Украины были разобраны железнодорожные пути к предприятию. Проложить новую ветку к «Титану» от станции «Армянск» планировалось к 2019 году, к моменту введения в строй железнодорожной части Крымского моста.

Проект оценивался в 576 миллионов рублей, но для их получения нужно было оформить весь пакет документов на предприятие, и на землю, по которой должны пройти рельсы. Процесс затянулся, но его обещают завершить к следующему год, чтобы возобновить подвоз аммиака, без которого невозможно производство удобрений.

Сама же станция нейтрализации отходов - это предприятие по производству из кислых стоков товарного гипса, и есть планы по производству из него гипсокартона.

Напомним, завод «Титан» - крупнейшее промпредприятие Крыма - принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. Завод поставляет на российский рынок треть от всего объема двуокиси титана.

СПРАВКА «КП»:

На территории Армянска и прилегающих к нему сел в сентябре 2018 год был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после трехнедельных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха и выявления превышения ПДК по сернистому ангидриду и хлористому водороду.

Источником загрязнения явился кислотонакопитель завода «Крымский титан», где концентрация серной кислоты дважды превысила допустимую из-за испарения влаги в условиях жаркого засушливого лета и отсутствия в достаточном объеме пресной воды для разбавления отходов производства двуокиси титана.

Превышения ПДК по хлористому водороду в 9-12 раз фиксировались в контрольной точке в районе дамбы между кислотонакопителем и заливом Сиваш.

СКАЗАНО:

Андрей Васюта, бывший министр промышлености Крыма:

- Многие ученые участвовали в исследованиях по определению источника выбросов хлористого водорода, но точного научного ответа нет. Примерно, все понимают, что при температуре жидкости в кислотонакопителе 70 градусов и выше получается реакция кислоты и соли, которую с Сиваша ветром нагнало в отстойник. И здесь нет злого умысла, просто все обстоятельства в совокупности сыграли.

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