«Нельзя питьевой водой мыть машины!»: В Симферополе эксперт ЖКХ призвал закрыть автомойки

В Симферополе из-за дефицита воды раздаются призывы закрыть автомойки. Ведь простому люду, того глядишь, придется чистить зубы, глядя на часы, а в тоже время в столице РК грязь с техники смывают питьевой водой.

Анатолий Петров, директор АНО «ЖКХ Контроль РК», член Общественной палаты Республики Крым, считает, что все автомойки, которые не очищают воду для ее вторичного использования нужно немедленно закрыть.

- Проснитесь, наведите законный порядок! - такой эмоциональный пост эксперт разместил на своей странице в соцсети. – Где горадминистрация?!

Специалист сообщил, что юристы организации вплотную взялись за изучение проблемы, в том числе нормативных требований к автомойкам. После анализа законов они подскажут властям, что нужно сделать для более эффективной экономии ценного ресурса.

Пользователи соцсети поделились своими мнениями в комментариях:«Это же не рационально так растрачивать водный ресурс. Нужно заставить автомойки перейти на замкнутый цикл?»; «Неудивительно, если уж ГУП РК «Вода Крыма» пытается «втюхать» садоводам даже в Феодосии полив питьевой водой, то о чем вести речь?! Техническая стоит копейки, а им это крайне невыгодно!».

В ГУП «Вода Крыма» не отрицают, что регионе одной и той же Н2О моются и люди, и машины.

- Водопроводные сети предприятия используются для транспортировки потребителям исключительно воды питьевого качества, - сообщил КП-Крым Игорь Данилович, директор по производству ГУП РК «Вода Крыма». - Соответственно все наши потребители в хозяйственной деятельности использует питьевую воду.

Правда, нужно отдать должное, компания предпринимает попытки изменить ситуацию, взывая к совести хозяев автомоек: - Юрлицам, использующим воду на автомойках, направлено 286 писем с предложением об оснащении системой очистки воды для повторного использования. В настоящее время получено 24 положительных ответа, из них 13 уже установили оборудование.

КОМПЕТЕНТНО

- Система рециркуляции воды стоит немалых денег – не меньше миллиона рублей, не считая дальнейших затрат на ее обслуживание, - рассказал КП-Крым Иван Дятлов, владелец автомойки. – Только в черте Симферополя, не считая пригорода, порядка 200 автомоек, но хватит пальцев на одной руке, чтобы посчитать те, что используют воду повторно. Нет у нас и системы утилизации той же грязи, содержащей примеси ГСМ, которая скапливается на автомойках. Расход же воды на автомойках идет колоссальный: на небольших от 100 кубометров в месяц, а на крупных от 300. Что же касается контроля за установкой и использованием систем рециркуляции воды, то она должна идти на стадии выдачи разрешительных документов. На деле такого не происходит, хотя за последние 4-5 лет в Симферополе количество машин и автомоек выросло в разы.

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