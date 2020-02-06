2020-02-06T15:05:05+03:00
Общество

Владельцев автомоек Симферополя просят экономить воду

На встречу пошли владельцы 13 автобань, из 286
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Для мойки машин можно неоднократно использовать одну и ту же воду.Для мойки машин можно неоднократно использовать одну и ту же воду.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Жителям Симферополя грозит почасовая подача воды. Новость об экономии мало обрадовала читателей КП-Крым.

- Как так, мы не сможем толком постирать и принять душ, но зато все автомойки используют для помывки автомобилей хорошую питьевую воду! Где справедливость? - возмущается Анатолий Васюков, житель Симферополя.

Действительно, по идее у каждой автомойки должна быть замкнутая система: вода после использования поступает в автономную канализацию, где очищается и снова идет для смывки грязи с иномарок и отечественных авто.

Проблема воды на полуострове появилась почти шесть лет тому назад, когда весной 2014 года Украина перекрыла Северо-Крымский канал. Так что у властей было время предпринять меры для ее экономии. Но, как оказалось, на автомойках мало что изменилось.

- Сегодня усилиями наших специалистов проводится инвентаризация автомоек, - сообщил КП-Крым Игорь Данилович, директор по производству ГУП РК «Вода Крыма». - В частности, юрлицам, использующим воду на автомойках, направлено 286 писем с предложением об оснащении системой очистки воды для повторного использования. В настоящее время получено 24 положительных ответа, из них 13 уже установили оборудование.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владельцев автомоек Симферополя просят экономить воду
Владимир Путин поручил выделить больше денег на ремонт крымских многоэтажек и дорог
На улицах Керчи появятся 10 «умных» остановок
Стало известно, на сколько вырастут зарплаты крымчан в этом году
Из-за ливней в Алупке обрушилась подпорная стена
Зубков в СИЗО находится в одной камере с экс-мэром Евпатории Филоновым
Керченским блокадникам снова вручили подарки
Заведующую кафедрой крымского ВУЗа будут судить за взятку
В Керчи обезвредили авиабомбу времен войны
В Ялте шторм унес в море мужчину и девушку
Погода в Крыму на 6 февраля: до +6 градусов и мокрый снег
В администрации Симферополя объяснили, что за документ с графиками подачи воды наделал столько шума в соцсетях
Бывший министр образования Украины пришел к налоговой Крыма
В 2019 году в Крыму выявили больше онкобольных, чем в 2018-м
В крымском парламенте заявили, что полуострову не нужна украинская вода
Всему виной - влажные салфетки: В Севастополе сточные воды потекли в сторону детского пляжа
Чиновники: Чрезвычайной ситуации по воде в Симферополе нет
Как будут работать кафе и рестораны Симферополя из-за отключений воды
Режим экономии: Подачу воды ограничат во всех министерствах и ведомствах Крыма
Мост на улице Гагарина в Симферополе сдадут чуть позже, чем планировалось