Владельцев автомоек Симферополя просят экономить воду

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:05:05+03:00

Для мойки машин можно неоднократно использовать одну и ту же воду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Жителям Симферополя грозит почасовая подача воды. Новость об экономии мало обрадовала читателей КП-Крым.

- Как так, мы не сможем толком постирать и принять душ, но зато все автомойки используют для помывки автомобилей хорошую питьевую воду! Где справедливость? - возмущается Анатолий Васюков, житель Симферополя.

Действительно, по идее у каждой автомойки должна быть замкнутая система: вода после использования поступает в автономную канализацию, где очищается и снова идет для смывки грязи с иномарок и отечественных авто.

Проблема воды на полуострове появилась почти шесть лет тому назад, когда весной 2014 года Украина перекрыла Северо-Крымский канал. Так что у властей было время предпринять меры для ее экономии. Но, как оказалось, на автомойках мало что изменилось.

- Сегодня усилиями наших специалистов проводится инвентаризация автомоек, - сообщил КП-Крым Игорь Данилович, директор по производству ГУП РК «Вода Крыма». - В частности, юрлицам, использующим воду на автомойках, направлено 286 писем с предложением об оснащении системой очистки воды для повторного использования. В настоящее время получено 24 положительных ответа, из них 13 уже установили оборудование.

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ИСТОЧНИК KP.RU