Детей - на каникулы, автомойки - под замок: Что ждет Симферополь в случае нехватки воды
В распоряжении «Комсомолки» появился протокол совещания, на котором решался вопрос об ограничении подачи воды в дома жителей Симферополя из-за катастрофического обмеления водохранилищ. Заседание состоялось 5 февраля в Совете министров и длилось около четырех часов.
Протокол разослали для исполнения двум членам правительства Крыма, а также шести министерствам, четырем ГУПам и руководителям трех администраций.
Среди прочего, администрации Симферополя поручили проинформировать население и утвердить график подачи воды в дома горожан с 10 февраля.
До 10 февраля власти города должны были запретить работу автомоек, в которых отсутствует система оборотного водоснабжения, и проработать вопрос ограничения подачи воды в салоны красоты, бани, сауны.
Также было необходимо определиться с покупкой социально значимым объектам накопительных емкостей для воды и определить поставщиков бутилированной воды для таких объектов.
Более того, как сообщала КП-Крым, до 14 февраля вместе с Министерством образования РК властям Симферополя предписывалось продумать возможность перехода образовательных учреждений на шестидневное обучение для раннего выхода на летние каникулы.
Министерству здравоохранения Крыма до 14 февраля было необходимо проработать вопрос о разворачивании холерного госпиталя на базе симферопольской больницы №7.
Копия протокола
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Однако, по итогам совещания в Совмине власти приняли решение, не переводит столицу на почасовую подачу воды. Тем не менее, глава правительства Юрий Гоцанюк заявил: схема ограничений разработана и будет приведена в действие при необходимости. Сегодня, по словам Гоцанюка, такой необходимости нет.
Это подтвердил и глава Госкомитета по водному хозяйству Игорь Вайль. Запасов питьевой воды в Крыму хватит не только на прохождение отопительного сезона, но и на предстоящий летний сезон. За счет осадков приток в три водохранилища, питающих Симферополь, превысил полтора миллиона кубометров.
По данным крымских синоптиков, в ближайшие дни на полуострове также ожидается выпадение осадков – мокрый снег и дождь.
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ИСТОЧНИК KP.RU