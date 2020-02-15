Исследователи нашли часть старой системы электросетей Севастополя

В октябре прошлого года в Севастополе начали готовится к реконструкции исторического центра города. Особое внимание уделили ремонту улицы Большая Морская и двух площадей - Лазарева и Ушакова.

На площади Ушакова в конце января начали работать сотрудники музея Херсонес Таврический. Они провели разведочные работы и изучили найденные предметы из стекла, железа и пластмасса, прутья и трубы небольшого диаметра, а также фрагменты кабеля.

Вместе с этим работники Херсонеса вместе с коллегами из Севастопольского государственного университета изучили архивные документы и базы данных. У них получилось сопоставить контур застройки и улично-дорожную сеть современной площади Ушакова с планом 1914 года.

В те времена на площади было деревянное здание цирка, которое в конце XIX - начале XX века арендовал Максимилиан Труцци - представитель цирковой династии из Турции.

- Современные исследования позволили сделать вывод, что точка подземной коммуникации, обнаруженная в январе 2020 года на площади Ушакова, в начале ХХ века находилась как раз у северо-восточного угла деревянного здания цирка Труцци, - говорится в сообщении пресс-службы музея Херсонес Таврический.

Согласно информации, полученной из архивов, в 1989 году рядом с цирком была проложена колея круговой линии севастопольского трамвая. Здесь оборудовали разъезд, установлены металлические столбы контактной сети и электрического освещения. Для подведения электроэнергии к столбам использовали подземный кабель, который укладывали в деревянные короба, расположенные в выдолбленных в земле желобах.

Исследователи приступили к разведочным работам и обнаружили фундаментальную платформу, сложенную из камней, и канал длиною в 4,5 метра, который заканчивается тупиком. Его общая высота 0,8 метров.

Этот желоб не имеет никакого отношения к водопроводной системе Севастополя XIX века, потому что канал выдолблен в пористом известняке и не имеет гидроизоляции.

Учитывая, что желоб уходит под фундамент цирка Труцци, он мог быть вырыт под прокладку электрического кабеля, и есть основания, что над отверстиями в плитах стояли столбы контактной сети и уличного освещения Круговой линии севастопольского трамвая.

В 1944 году, после упразднения трамвая, желоб был заброшен.

Ранее КП-Крым писала, что в ходе реконструкции улицы Большая Морская были найдены останки пяти красноармейцев. Удалось установить имя одного из них. Уроженца Каменец-Подольской области Украины Чеховского Николая Гавриловича опознали по Ордену Красной Звезды.

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