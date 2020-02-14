2020-02-14T15:28:13+03:00
Общество

Как в Крыму армяне отметили Терендез - День молодоженов и влюбленных: Прыжки через костер и вкусный шашлык

КП-Крым публикует самые яркие моменты национального праздника [фото, видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Молодежь танцевала возле ритуального костра.Молодежь танцевала возле ритуального костра.Фото: Михаил ПАТЛИС
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Мороз и с неба сыплет снег, на Крымском полуострове зима и холода. А община армян разожгла костер и затеяла веселый праздник - День молодоженов и влюбленных.

Да-да, 14 февраля армяне отмечают национальный праздник Терендез - Сретение Господне, по распоряжению Католикоса Всех Армян Гарегина II провозглашен Днем благословения молодоженов.

Торжество рассчитано на два дня: по доброй традиции 13 февраля после литургии в армянских церквях проходит обряд благословения молодоженов.

Ритуальный костер сулит влюбленным парочкам счастливую семейную жизнь. Фото: Михаил ПАТЛИС

Ритуальный костер сулит влюбленным парочкам счастливую семейную жизнь.Фото: Михаил ПАТЛИС

Обряд на редкость динамичный и веселый: получив благословение служителей парочки крепко-накрепко берутся за руки и вместе прыгают через самый настоящий костер, которые разжигается освященными церковными свечами.

В Крыму армяне отметили Терендез 2020: Прыжки через костер укрепляют чувства влюбленных.Михаил ПАТЛИС

Парень с девушкой трижды пролетают над обжигающими языками пламени. Риск того стоит: если они делают это не разнимая рук, то им гарантирована счастливая семейная жизнь.

Молодые люди получают благословение служителя церкви. Фото: Михаил ПАТЛИС

Молодые люди получают благословение служителя церкви.Фото: Михаил ПАТЛИС

Девять пар молодоженов с большим удовольствием закрепили отношения огнем, поддержали почин и влюбленные, которые пока еще не побывали в ЗАГСе.

В Симферополе армяне праздновали Терендез 2020: Молодежь танцевала возле ритуального огня.Михаил ПАТЛИС

Возле ритуального костра армяне устроили и танцы. Парни и девушки даже померились своими хореографическими талантами на «лезгинка-баттл».

Костер - главный символ праздника Терендез. Фото: Михаил ПАТЛИС

Костер - главный символ праздника Терендез.Фото: Михаил ПАТЛИС

Когда праздник подошел к завершению, крымские армяне устроили веселый хоровод вокруг костра.

А на следующий день, 14 февраля, прогоревшие угли бережно собрали в керамические кувшины и рассеяли над окрестными полями, виноградниками и садами для хорошего урожая 2020. В храмах же прошли праздничные службы.

На празднике можно вкусно поесть. Фото: Михаил ПАТЛИС

На празднике можно вкусно поесть.Фото: Михаил ПАТЛИС

Терендез - не только самобытный и яркий праздник, но и вкусный: все участники, а их было не меньше двухсот человек, могли подкрепиться сладостями и национальными блюдами, среди которых особое место отводится вкуснейшему армянскому шашлыку.

СПРАВКА «КП»

Армянская церковь отмечает Рождество Христово 6 января, поэтому Сретение Господне - Терендез, которое приходится на 40-й день после Богоявления, и празднуется 14 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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