В Крыму перестал работать BlaBlaCar

На территории Крыма перестал работать сервис BlaBlaCar, который находит для автолюбителей попутчиков-пассажиров, а путешественникам свободные места в машинах-попутках.

В Крыму сервис не работает. Фото: скриншот сайта BlaBlaCar

Теперь же, вбиваешь, например, Симферополь, как точку отправления, а внизу, как чертик из табакерки, выскакивает красная табличка: «К сожалению, сервис в этом регионе недоступен».

В Оренбургской области сервисом можно пользоваться. Фото: скриншот сайта BlaBlaCar

Но, на населенные пункты за пределами Крымского полуострова сервис реагирует доброжелательно, как и раньше: начинает добросовестно искать подходящие варианты для поездки.

В пресс-службе онлайн-сервиса объясняют, что их услуги теперь недоступны на территории Крыма из-за ограничительных мер Европейского Союза. Кстати, нужно отметить, что у BlaBlaCar французские корни.

Преимущества BlaBlaCar очевидны: автолюбители могут здорово сэкономить на дороге, если возьмут с собой за определенную плату попутчиков. Вдобавок, водителю, если он путешествует один, будет не так скучно в дороге, если есть с кем поговорить.

Да и «безлошадным» пассажирам то же хорошо. Во-первых, как правило, цена проезда дешевле, чем тарифы общественного транспорта, будь то железная дорога или автобусы. Про такси и вовсе помолчим. Во-вторых, больше выбор по времени отправления: можно найти те варианты, какие тебе удобнее.

Корреспондент КП-Крым, автор этих строк, с превеликим удовольствием пользовалась услугами сервиса, когда жила на материковой части России. Колесила по Оренбургской области, были и посложнее маршруты. Например, в январе 2017 года, возвращаясь с Украины в Оренбург, чтобы сэкономить деньги и время, успешно прокатилась по такому вот комбинированному маршруту: машина с BlaBlaCar довезла меня со Львова в Москву, затем пересадка на поезд до Самары, а потом снова, чтобы не ночевать на вокзале в ожидании поезда или автобуса, я «пересела» на BlaBlaCar и через несколько часов оказалась в Оренбурге.

Но на Крымском полуострове сервисом, за трехлетний срок проживания, несмотря на горячую к нему любовь, не пользовалась.

Почему?

Расстояния на Крымском полуострове небольшие, а вот различного транспорта, один только троллейбус на Южный берег Крыма чего стоит!, в избытке. Вдобавок, в большинстве случае график движения автобусов, маршруток и электротранспорта - с раннего утра до поздней ночи.

Живя в Оренбурге, я бы всплакнула и очень даже сильно, узнав, что BlaBlaCar не работает, а в Крыму даже и не заметила, что он был.

Что касается поездок на материковую Россию, то отрадный факт: железнодорожное движение через Крымский мост набирает силу. Сегодня, например, стало известно, что поезда в Крым будут ходить еще из трех городов. И чем ближе лето, тем больше будет маршрутов.

Да, говорить о транспортном коллапсе в Крыму из-за ухода BlaBlaCar не приходится.

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