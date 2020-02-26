Переделайте дом в гостиницу, и будет вам счастье: Власти Крыма не видят угроз срыва курортного сезона 2020

Легализация частного сектора приема отдыхающих в Крыму остается под вопросом. Письма и обращения в Госдуму относительно готовящегося запрета на гостиничные услуг в жилом секторе результата не дали - в масштабах всей России это не проблема, а крымские проблемы до федеральных законодателей доносить некому.

Министерство курортов Крыма недавно получило ответ на просьбу отклонить готовящиеся поправки в федеральный закон о туризме, которые выведут за законодательное поле 2/3 объектов приема и размещения туристов.

- Мы получили ответ за подписью заместителя председателя Государственной думы Петра Толстого, который поддерживает предложения Хованской, - сообщил министр курортов Вадим Волченко. - На самом деле, это пока ничего не значит, и некоторые заявления по поводу срыва курортного сезона я считаю преждевременными - в этом сезоне никаких законодательных проблем не существует.

Вера в положительный исход строится на перспективе перевести около 5 тысяч частных объектов размещения в категорию нежилых. Первый шаг сделан в поселке Заозерное, где на муниципальном уровне единым комплексом перевели земли из жилой застройки в основной вид использования «гостиничное обслуживание».

- В ближайшее время согласуем подобные решения на территории других муниципалитетов, для тех, кто готов работать официально, - добавил Волченко. - То же самое в отношении сельского и зеленого туризма, потому что объемы одни и те же.

С мнением министра не согласна руководитель Ассоциации малых отелей Крыма (АСМОК) Наталия Пархоменко. Для людей, принимающих туристов 2-2,5 месяца в году, выводить землю и дом в нежилой сектор не имеет смысла. Оставаться в жилом секторе можно, но уже без оказания каких-либо услуг: ключ дал, ключ принял.

- Так долго учили быть отельерами, добивались уровня сервиса, пришли к белому белью и полотенечкам, и что? Путь легализации отсутствует полностью, - говорит Пархоменко. - Пребывание по договору найма не вопрос, но наши контрольно-надзорные органы по собственному усмотрению определяют наличие признаков оказания гостиничных услуг.

Закон о туристическом жилье завис, как и о зеленом туризме. В ожидании своей участи малый бизнес закрывает ИП и уходит на простые декларации о доходах: штраф для физических лиц за нецелевое использование земли составляет 5 тысяч рублей, а для индивидуального предпринимателя оборачивается судебными исками с возможностью изъятия земельных участков. Владельцы небольших гостевых домов, которые для размещения предпочитают 7 из 10 туристов, продолжают настаивать на моратории на проверки, и ждут изменения отношения к себе на федеральном уровне.

СПРАВКА «КП»:

Запрет на оказание гостиничных услуг в жилом секторе с 1 октября вывел из оборота две трети крымского сектора приема туристов. Около 70% мини-отелей, гостиниц, гостевых домов по статусу являются жилыми, дачными, садовыми домами, поскольку построены на землях соответствующего целевого назначения.

Однако вслед за изменениями в ст. 17 Жилищного кодекса РФ, устанавливающих запрет на размещение гостиниц и предоставление гостиничных услуг в жилых помещениях, глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская предложила привести в соответствие закон «Об основах туристской деятельности РФ» в части регулирования предоставления гостиничных услуг исключительно в нежилых помещениях.

В Крыму из 7-миллионного туристического потока только 1,5 миллиона человек принимают коллективные средства размещения. Остальные селятся в частном секторе, предпочитая домашнюю обстановку и личное общение с владельцем гостевого дома.

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