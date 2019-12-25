Власти Крыма попытались спасти мини-отели от закрытия

Сегодня крымские депутаты предпринял попытку спасти частный сектор полуострова, где размещается 70% всех туристов республики, от «закона Хованской». Парламентарии обратились в Госдуму с просьбой отклонить поправки главы комитета по жилищной политике Галины Хованской к закону «О туристической деятельности».

В обращении к председателю ГД Вячеславу Володину депутаты Госсовета РК подчеркивают, что проектом изменений предлагается законодательно закрепить средства размещения туристов только в нежилом фонде.

- Исторически во многих муниципальных образованиях курортных регионов Российской Федерации собственники частных домовладений предоставляют услуги по размещению туристов в принадлежащих им жилых помещениях, - отмечается в обращении. - Причем часто в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют промышленные и сельскохозяйственные предприятия, не развита сфера услуг, предоставление услуг по размещению туристов в своих жилых помещениях является единственным источником доходов местных жителей. Из семимиллионного туристического потока только 1,5 миллиона человек принимают коллективные средства размещения.

В Крыму 4,5 тысячи частных отелей и 20 тысяч квартиросдатчиков. Фото: Архив КП

Остальные курортники селятся в малых средствах размещения, которых в Крыму насчитывается 4,5 тысячи, или у 20 тысяч владельцев частных домовладений, оказывающих услуги по размещению отдыхающих.

Кроме того, предлагаемые изменения напрямую влияют на деятельность сельских гостевых домов и усадеб, что крайне негативно отразится на развитии одного из самых динамично развивающихся видов туризма в мире - сельском туризме.

В случае принятия изменений, значительная часть услуг по размещению туристов уйдет в тень, что скажется на занятости населения, приведет к социальному напряжению, деградации сельских территорий, искажению понятия «российское гостеприимство».

Законодательно регулирование предоставления услуг по размещению туристов в жилых помещениях необходимо, уверены в Госсовете Крыма. Но нужно искать пути совершенствования федерального и регионального законодательства, а не устанавливать запрет на предоставление данных услуг.

Напомним, запрет на оказание гостиничных услуг в жилом секторе с 1 октября вывел из оборота две трети крымского сектора приема туристов. Около 70% мини-отелей, гостиниц, гостевых домов по статусу являются жилыми, дачными, садовыми домами, поскольку построены на землях соответствующего целевого назначения.

Но вслед за изменениями в ст. 17 Жилищного кодекса РФ, устанавливающих запрет на размещение гостиниц и предоставление гостиничных услуг в жилых помещениях, глава комитета Государственной Думы по жилищной политике Галина Хованская предложила привести в соответствие закон «Об основах туристской деятельности РФ» в части регулирования предоставления гостиничных услуг.

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