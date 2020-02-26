Ранний сезон: Санатории «Курортов Крыма» откроются уже 1 марта

Флагманы крымских курортов начинают сезон раньше

В Крыму уже начинается подготовка к грядущему курортному сезону, который для многих отелей и здравниц полуострова традиционно начинается лишь в конце весны. В то же время самые популярные санаторные комплексы южнобережья – «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», «Морской Прибой» - откроют свои двери для гостей уже 1 марта. Ну а медицинский центр «Мисхора» и вовсе не прекращал работу в осеннее-зимний период – впервые за много лет врачи здравницы принимают пациентов круглый год.

Бесплатный первичный прием и сейчас ведут терапевты, педиатры, стоматолог, кардиолог, гинеколог, физиотерапевт, ЛОР, невролог, ортопед, пульмонолог, косметолог и врач ультразвуковой диагностики. Кроме того, на базе медицинского центра можно сдать анализы, сделать УЗИ, ЭКГ, пройти физиопроцедуры, озонотерапию, грязелечение, гидромассаж в морской воде, ингаляции и ряд оздоровительных процедур под наблюдением врачей.

Рекордный год для крымского туризма

Прошлый год стал самым успешным для крымского туризма со времен СССР: в 2019-м на полуострове отдохнули свыше 7,4 млн туристов – рекорд для постсоветского периода. Да и средняя заполняемость объектов размещения на пике сезона превышала 90%.

Сверхпродуктивным минувший сезон оказался и для главных санаториев ЮБК - «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», «Морской Прибой». С 2018 года здравницы входят в сеть «Курорты Крыма», учрежденную «Управляющей компанией «Визант Групп».

Так, загрузка санаториев сети в июле и августе превышала 100%! В прошлом году здравницы посетили более 30 тысяч отдыхающих из 16 стран мира – в среднем на 15% больше, чем в 2018 году. При этом прибыль объектов выросла более чем на 40%.

После ремонта номера санаториев "Курортов крыма" стали соответсвовать европейскому уровню комфорта.

Секрет успеха – многомилионное инвестирование и эффективный менеджмент Управляющей компании.

- С 2018 года в сеть санаториев было инвестировано более 235 миллиона рублей. В объектах «Курортов Крыма» проведен ремонт и кондиционирование номерного фонда, заменены старые лифты, обновлено медицинское оборудование, установлены современные системы безопасности и программное обеспечение, - рассказывают в пресс-службе сети здравниц.

Улучшение сервиса оценили отдыхающие, выставив достойные баллы санаториям на ресурсах tripadviser, tophotels и otzovik и яндекс-картах: 4,3 - санатории «Мисхор» и «Морской прибой», 4,5 - санаторий «Дюльбер», 4,7 - санаторий «Ай-Петри».

С 2018 года в сеть санаториев было инвестировано более 235 миллиона рублей.

Кроме того, в прошлом году сеть санаториев стала обладателем серебряной награды «Лучшее объединение санаторно-курортных объектов».

Ну а одним из главных событий курортной сферы ЮБК и всего Крыма в минувшем году стало открытие в Мисхорском парке нового уникального объекта категории «5 звезд» - бутик-отеля «Дача Рахманинов», аналогов которому нет в Европе.

Дача Рахманинов

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