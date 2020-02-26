2020-02-26T13:42:29+03:00
Экономика

Подрядчик отказался строить мемориал жертвам депортации в Крыму

Также фирма из Казани решила не достраивать общежитие КИПУ
Анна КИРИЕНКО
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Мемориал жертвам депортации на станции Сирень. Фото: Пресс-служба Министерства строительства КрымаМемориал жертвам депортации на станции Сирень. Фото: Пресс-служба Министерства строительства Крыма
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Два знаковых для Крыма объекта - Центр полиэтнической культуры молодежи при Крымском инженерно-педагогическом университете (КИПУ) и мемориальный комплекс жертвам депортации на железнодорожной станции «Сирень» - не будут достроены в этом году.

Сроки готовности переносятся из-за подрядчика, который оставил объекты в полу готовом состоянии осенью прошлого года. А на поиски нового подрядчика уйдет время, как и на достройку.

Скульптурная композиция «Последняя семья». Фото: Пресс-служба Министерства строительства Крыма

Скульптурная композиция «Последняя семья». Фото: Пресс-служба Министерства строительства Крыма

ХОТЕЛИ ЗА ДВА, НЕ ВЫШЛО ЗА ЧЕТЫРЕ

Крымский Центр полиэтнической культуры молодежи начали строить в конце 2016 года, когда после двух лет обращений власти Симферополя нашли подходящий участок на ул. Объездная.

По решению президента РФ Владимира Путина, финансирование комплекса шло по линии Федеральной целевой программы и составило 870 миллионов рублей. Капсулу под строительство центра глава Крыма Сергей Аксенов заложил 10 декабря, и уже к концу 2018 года подрядчик обещал сдать первую очередь строительства - общежитие для студентов КИПУ на 725 мест.

Но затем сроки перенесли на 2020-й, и летом стройка еще шла полным ходом. Но уже в октябре на ней стало тихо: подрядчик свернул мощности и покинул объект.

По словам главы Госкомнаца Крыма Альберта Кангиева, причина в несоответствии проектно-сметной документации действительному объему работ: ни материалы, ни сроки, ни расчеты, ни цены 2016 года с реальностью не совпали. Это выяснилось уже когда подрядчик зашел на объект и начал стройку.

Изменить условия контракта и увеличить бюджет стройки, по словам Кангиева, в правительстве Крыма отказались, сославшись на указанную в договоре сумму, с которой исполнитель был согласен изначально.

- Подрядчик настаивал на дополнительной корректировке проектно-сметной документации с экспертным заключением, а заказчик - на расторжении контракта с возвратом неосвоенного аванса, - объясняет Кангиев. - Пока между ними происходит спор, продолжать строительство невозможно. Но объект знаковый, и то, что он не построен в этом году, приведет к серьезным последствиям.

НЕ ХОТЕЛИ, НО ПОДВЕЛИ

Заказчиком строительства выступает республиканский Минстрой, подрядчиком - ООО «СтройКомТех» из Казани. Ничего лучше, чем перевести центр в категорию «объект незавершенного строительства», в ведомстве не нашли. Обследовать конструкции, разбираться со сметой, возвращать аванс, проводить новый конкурс будут как минимум год, а речь идет только о первом этапе комплекса.

- Уже ведутся работы по проектированию второй очереди, и на это деньги также были выделены, - говорит ректор КИПУ Чингиз Якубов. - Есть необходимость закрепить за объектом какое-то ответственное лицо, чтобы конкретный человек отвечал за ход строительства. На всех международных площадках заявлено о строительстве этого объекта, и если он перейдет в проблему, то подведем и главу республики, и президента.

Центр полиэтнической культуры молодежи при КИПУ. Фото: Пресс-служба Министерства строительства Крыма

Центр полиэтнической культуры молодежи при КИПУ. Фото: Пресс-служба Министерства строительства Крыма

НА СИРЕНИ ТИШИНА

В одностороннем порядке Минстрой решил разорвать контракт с ООО «СтройКомТех» на строительство мемориального комплекса жертвам депортации в поселке Сирень Бахчисарайского района.

Объект планировалось сдать к маю 2019 года и памятные мероприятия 75-й годовщины депортации крымских татар провести не на стройплощадке, а на полноценном мемориале.

Уже построены здания музея, мечети, часовни, административное здание, полутораметровые буквы «Сюрень» - так называлась станция в 1944 году. На днях Минстрой даже сообщил, что в Москве презентовали скульптурную композицию «Последняя семья» для мемориального комплекса - это будет 30-тонная бронзовая скульптура, протяженностью в 10 метров. Но строительные работы на объекте не ведутся с прошлого года.

- На Сирени подрядная организация работы не выполняет, с заказчиком строительства ведутся разбирательства, - сообщил начальник управления по ФЦП Минстроя Крыма Александр Резников.

Заканчивать стройку и подключать коммуникации к мемориальному комплексу будет другой исполнитель, которого Минстрою еще предстоит найти. Пока же в ведомстве формируют техническое задание по корректировке проектно-сметной документации. Так что к маю закончить объект явно не успеют.

КСТАТИ

В середине февраля глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал новый подход к реализации объектов ФЦП: на решение проблемных вопросов отводится три дня, и длительная переписка между ведомствами не являются смягчающим обстоятельством. Нововведения возникли после смены Кабинета министров РФ, где куратором Крыма стал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Также для Крыма и Севастополя планируют сделать исключение и предусмотреть возможность заключения прямых договоров с исполнителями в обход требований закона о государственных закупках (ФЗ №44).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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