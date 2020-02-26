2020-02-26T19:40:43+03:00
Происшествия

Евпаторийского депутата и его помощницу задержали за вымогательство взятки

Чиновник вымогал миллион рублей у предпринимателя [видео]
Артем АРТЕМОВ
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Чиновник вымогал миллион рублей у предпринимателя. Фото: Архив "КП"Чиновник вымогал миллион рублей у предпринимателя. Фото: Архив "КП"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следком возбудил уголовное дело против 41-летнего депутата горсовета Евпатории и его 48-летней помощницы за вымогательство взятки в крупном размере.

По информации пресс-службы крымского главка СК, в декабре прошлого года на пляже Уютненского сельского поселения Сакского района при местных жителях оклеветал одну фирму, которая занималась благоустройством этого самого пляжа. Видео с зажигательной речью депутата попало в интернет.

В середине января этого года помощница депутата решила договориться с подрядчиком. Он дает 1 миллион рублей, а чиновник перестает на него наговаривать.

Самоуверенная женщина даже предложила заключить медиасоглашение в рамках которого она будет разрешать несуществующий спор. Сам депутат на встрече с предпринимателем подтвердил, что в обмен на миллион перестанет дискредитировать фирму.

В среду, 26 февраля, депутат и его помощницу задержали сотрудники ФСБ. У них дома и на работе нашли улики. Сейчас следствие готовится к суду, чтобы избрать меру пресечения для подозреваемых.

Примечательно, что в начале февраля сестра депутата Госдумы РФ от Крыма Натальи Поклонской - Елена Осадчая возглавила Уютненское сельское поселение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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