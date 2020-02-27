2020-02-27T13:40:39+03:00
Общество

Как строили Крымский мост в 1944-м: Рассекреченные картины впервые выставили на всеобщее обозрение

Строительство стратегического объекта запечатлел художник Врамшапух Шакарян [фото]
Артем АРТЕМОВ
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Варианты мест для строительства перехода через Керченский пролив в 1944 годуВарианты мест для строительства перехода через Керченский пролив в 1944 годуФото: Артем АРТЕМОВ
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В симферопольской библиотеке имени Ивана Франко представили рассекреченные копии графических картин армянского художника Врамшапуха Шакаряна. На них изображено строительство моста через Керченский пролив советскими войсками в 1944 году.

Картины представлены в симферопольском музее имени Франко Фото: Артем АРТЕМОВ

Картины представлены в симферопольском музее имени ФранкоФото: Артем АРТЕМОВ

В последний год Великой Отечественной войны Шакаряна в составе группы художников фиксировал стройку моста «2К» - «Крым-Кавказ». Ему удалось собрать целый альбом графических работ с процессом наведения моста, который сейчас хранится в музее 857-го Учебного центра железнодорожных войск РФ.

Ход строительства моста через Керченский пролив Фото: Артем АРТЕМОВ

Ход строительства моста через Керченский проливФото: Артем АРТЕМОВ

Долгие годы картины Шакаряна, на которых отражена стройка моста через Керченский пролив, были засекречены. В прошлом году гриф «секретно» с работ мастера сняли.

Сам мост не простоял и полгода. Его открыли в ноябре 1944 года, а уже в феврале 45-го ледоход разрушил стратегический объект.

Ход строительства моста через Керченский пролив Фото: Артем АРТЕМОВ

Ход строительства моста через Керченский проливФото: Артем АРТЕМОВ

СПРАВКА «КП»:

Шакарян Врамшапух Аветисович (1906 - 1982) - живописец, художник, график. Родился в городе Шуши Елизаветпольской губернии. В 1918 году вместе с семьей переехал в Пятигорск, где нашел частную мастерскую Сергея Рубеля, в которой у Врамшапуха и сформировалась любовь к искусству.

С 1934 года он участвует во множестве выставок республиканского и союзного уровней, а с 1946 по 1976 годы заведует кафедрой графического рисунка в Ереванском государственном художественно-театральном институте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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