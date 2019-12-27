«Жена спроектировала Крымский мост еще в 2013-м , но профессора заявили, что это невозможно»

- А что, у вас тут и правда пять лет совсем поездов не было? – интересуется мужчина, наблюдая за ликующей толпой симферопольцев, которые встречают первый поезд «Таврия» из Москвы.

- Совсем никаких, - киваю и рассказываю, как Украина, не признав референдум 2014 года и вхождение Крыма в состав Российской Федерации, прекратила транспортное сообщение с полуостровом.

Встречала первый поезд ликующая толпаФото: Виталий ПАРУБОВ

Пять лет назад железная дорога в регион вела одна: поезда из России ходили через Харьков и Запорожье. Железная дорога проходила по Перекопскому перешейку, первыми крымскими городами по пути были Армянск и Джанкой. В 2014 году Украина на территории Херсонской области Украины повредили железную дорогу, ведущую в Крым, так что никакой состав не мог дойти до региона, даже российский.

Симферопольский вокзал пустовал пять летФото: Анастасия ЖУКОВА

В течение пяти лет, пока крымчане ждали мост через Керченский пролив, по железным дорогам полуострова курсировали только редкие электрички. Поэтому первый поезд с материка, да еще и двухэтажный – историческое событие! Неудивительно, что утром 26 декабря на вокзале Симферополя собралась огромная толпа. Люди размахивают флагами, скандируют: «Ура! Россия» - и обнимают проводников.

Симферопольцы обнимают проводников первого поездаФото: Анастасия ЖУКОВА

- «Материковым» (так на полуострове порой называют жителей других регионов РФ. – Ред.) вряд ли можно это в полной мере ощутить и понять. У вас не было блэкаута 2015 года, вам не перекрывали воду и транспорт, - горько усмехаюсь, завершая рассказ.

Моим случайным собеседником оказался архитектор из Вологды Александр Асафов. Он тоже приехал в Крым на поезде и был в числе пассажиров, которых на перроне встречали овациями.

Люди кричат: «Ура-а-а!»Фото: Анастасия ЖУКОВА

- Вообще не надеялся купить билеты, ажиотаж огромный! Дня три-четыре назад зашел на сайт к перевозчику – и оказалось, что есть свободное место на нижней полке. Я был в Ростове как раз в командировке, вот и взял билет. В Крым собирался все равно, у меня здесь семья сейчас: жена работает в «Артеке», с ней ребенок грудной, - делится Александр.

В Симферополь теперь ходят двухэтажные поезда из МосквыФото: Анастасия ЖУКОВА

Необычайно эмоциональная реакция крымчан на первый поезд тронула его до глубины души, вот и решил узнать у местных предысторию.

- Когда смотришь на эту радость из окна, происходящее напоминает рассказы Ильфа и Петрова про 1930-е годы, когда были геройские стройки, всеобщее торжество инженеров. Это странное чувство, которое никогда мы не испытывали - чтобы поезду махали вслед, фотографировали. Я такого нигде не видел, хотя был в разных уголках России – глухих, дальних, - с удивлением рассказывает архитектор. - Это такое событие символическое! Я в купе ехал с одним поэтом, он сказал, что журналисты часто сводят все к бытовому комфорту, как мы сможем быстрее приезжать отдыхать, но Крымский мост, поезд - это же о другом! Четыре попытки было мост построить, и никогда не удавалось, только сейчас! Не до конца осознаешь, насколько он нужен, что это не только для нас, но и для будущих поколений.

Оказывается, он хорошо знаком с историей Крымского моста еще и потому, что его жена Валерия – тоже архитектор – во время учебы в Московском архитектурном институте в 2013 году подготовила дипломный проект… моста через Керченский пролив!

Валерия Асафова разработала проект моста через Керченский пролив в качестве дипломной работы в 2013 году. Фото: личный архив

- Футуристический такой проект, но примерно в том же створе, где сейчас и построили. Тогда ей профессора хотели поставить двойку. Сказали, что это невозможно. А когда в российском Крыму строительство началось, они просто не могли в это поверить. Правда, на защите у них присутствовали чиновники из администрации Москвы, которые работали еще при Лужкове. И они возразили профессорам, сказали, что это очень важный проект, и еще Лужков очень хотел в свое время этот мост построить, но Украина не могла допустить этого по политическим причинам, хотя ресурсы были уже тогда.

Валерия видела мост примерно в том же месте, где его в самом деле построили. Визуализация предоставлена автором

Валерия Асафова рассказала КП-Крым о своем проекте 2013 года. Она придумала не просто транспортный переход, а город-мост, соединяющий Керчь и Тамань.

Архитектор и урбанист, девушка хотела сделать его символом интеграции России и Украины (ведь Крым в 2013 году еще входил в состав незалежной), создать контактную зону двух стран, чтобы разрабатывать проекты, которые не может осуществить отдельно взятая страна: решать экологические проблемы, заниматься космическими технологиями.

Дипломный проект был несколько футуристическим: рядом с мостом - целый город на воде. Визуализация предоставлена автором

- Мост запроектирован в форме виадука и имеет трехуровневую структуру, где на первом уровне располагаются гостиницы, рекреационная зона. Второй уровень — транспортная инфраструктура: автомобильное и железнодорожное сообщение. Третий уровень — общественные здания, - гласила аннотация к дипломной работе Валерии.

Мост запроектирован в форме виадука и имеет трехуровневую структуру. Визуализация предоставлена автором

Интересно, каково было ее преподавателям, которые заявили, что мост - невозможен, когда его все-таки начали строить?..

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