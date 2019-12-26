Как крымчане встречали первые поезда с "большой земли": Лучшие фото
РЕЙС "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - СЕВАСТОПОЛЬ"
В окна к пассажирам заглядывали с перронаФото: Анна САДОВНИКОВА
Питерский поезд прибыл в Симферополь в 7 утра. Пассажиров ждала теплая встреча с флагами и песнямиФото: Анна САДОВНИКОВА
Без оркестра - никуда!Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Дед Мороз вальсирует под "Севастопольский вальс"Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Все желающие едва умещаются на перронеФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Жительница Севастополя Александра Михайловна прославилась на всю страну, когда расцеловала вагонФото: Анна САДОВНИКОВА
Севастопольцы очень рады восстановлению жд-сообщенияФото: Анна САДОВНИКОВА
РЕЙС "МОСКВА - СИМФЕРОПОЛЬ"
Симферопольский вокзал в ожиданииФото: Анна САДОВНИКОВА
Поезд Москва - Симферополь прибывает в крымскую столицуФото: Виталий ПАРУБОВ
Фото на фоне поезда - ищи в каждом InstagramФото: Анастасия ЖУКОВА
Улыбки, сплошные улыбки!Фото: Виталий ПАРУБОВ
Крымчане благодарны президенту за мост через Керченский проливФото: Анастасия ЖУКОВА
Триколоры - вездеФото: Виталий ПАРУБОВ
Начальника поезда Наталию Блохнину благодарили за работуФото: Анастасия ЖУКОВА
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ИСТОЧНИК KP.RU