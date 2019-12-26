2019-12-26T19:19:05+03:00
Общество

Как крымчане встречали первые поезда с "большой земли": Лучшие фото

"Комсомолка" собрала кадры, сделанные на перронах Симферополя и Севастополя
Анастасия ЖУКОВА
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Первый поезд, который прошел по Крымскому мосту, прибывает!Первый поезд, который прошел по Крымскому мосту, прибывает!Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

РЕЙС "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - СЕВАСТОПОЛЬ"

25 декабря

В окна к пассажирам заглядывали с перрона Фото: Анна САДОВНИКОВА

В окна к пассажирам заглядывали с перронаФото: Анна САДОВНИКОВА

Питерский поезд прибыл в Симферополь в 7 утра. Пассажиров ждала теплая встреча с флагами и песнями Фото: Анна САДОВНИКОВА

Питерский поезд прибыл в Симферополь в 7 утра. Пассажиров ждала теплая встреча с флагами и песнямиФото: Анна САДОВНИКОВА

Без оркестра - никуда! Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Без оркестра - никуда!Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Дед Мороз вальсирует под "Севастопольский вальс" Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Дед Мороз вальсирует под "Севастопольский вальс"Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Все желающие едва умещаются на перроне Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Все желающие едва умещаются на перронеФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Жительница Севастополя Александра Михайловна прославилась на всю страну, когда расцеловала вагон Фото: Анна САДОВНИКОВА

Жительница Севастополя Александра Михайловна прославилась на всю страну, когда расцеловала вагонФото: Анна САДОВНИКОВА

Севастопольцы очень рады восстановлению жд-сообщения Фото: Анна САДОВНИКОВА

Севастопольцы очень рады восстановлению жд-сообщенияФото: Анна САДОВНИКОВА

РЕЙС "МОСКВА - СИМФЕРОПОЛЬ"

26 декабря

Симферопольский вокзал в ожидании Фото: Анна САДОВНИКОВА

Симферопольский вокзал в ожиданииФото: Анна САДОВНИКОВА

Поезд Москва - Симферополь прибывает в крымскую столицу Фото: Виталий ПАРУБОВ

Поезд Москва - Симферополь прибывает в крымскую столицуФото: Виталий ПАРУБОВ

Фото на фоне поезда - ищи в каждом Instagram Фото: Анастасия ЖУКОВА

Фото на фоне поезда - ищи в каждом InstagramФото: Анастасия ЖУКОВА

Улыбки, сплошные улыбки! Фото: Виталий ПАРУБОВ

Улыбки, сплошные улыбки!Фото: Виталий ПАРУБОВ

Крымчане благодарны президенту за мост через Керченский пролив Фото: Анастасия ЖУКОВА

Крымчане благодарны президенту за мост через Керченский проливФото: Анастасия ЖУКОВА

Триколоры - везде Фото: Виталий ПАРУБОВ

Триколоры - вездеФото: Виталий ПАРУБОВ

Начальника поезда Наталию Блохнину благодарили за работу Фото: Анастасия ЖУКОВА

Начальника поезда Наталию Блохнину благодарили за работуФото: Анастасия ЖУКОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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