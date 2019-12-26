Пассажиры первого поезда из Москвы: «Крымский мост – мечта! Ночь не спали, ждали встречи!»

«ПОЕЗД ПОБЕДЫ! КАК НЕ ПРИЙТИ!»

Попасть на симферопольский вокзал за полчаса до прибытия первого поезда из Москвы – задача не из легких.

В здание вокзала за полчаса до прибытия поезда не попастьФото: Анастасия ЖУКОВА

Толпа горожан ринулась на перрон, расталкивая друг друга.

Долгожданный рейс наконец на табло!Фото: Анастасия ЖУКОВА

Все хотят стать свидетелями исторического события: после пяти лет простоя вокзал - сердце города! – снова начинает биться.

- Это же поезд Победы, как не прийти! – говорят горожане.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/751863" frameborder="0"></iframe> По Крымскому мосту в Симферополь приехал поезд из Москвы.Никита ПОЛЬКО

На перроне яблоку негде упасть. Кто-то решил встречать состав в шапке Деда Мороза, кто-то прихватил с собой огромный российский триколор или портрет президента Путина.

Поезд встречала толпа с флажкамиФото: Виталий ПАРУБОВ

Как только вдали завиднелся локомотив, гомон затихает, все внимание – на рельсы! Фотоаппараты и мобильные телефоны – наизготовку.

Звучит песня «Мой Симферополь - ворота Крыма», и под крики: «Ура-а-а!» - фирменный двухэтажный поезд «Таврия» сообщением «Москва – Симферополь» наконец прибывает на первый путь. На часах – 8.50. Этот день однозначно войдет в учебники!

Все старались запечатлеть исторический моментФото: Виталий ПАРУБОВ

Поезд состоит из 16 двухэтажных вагонов СВ и купе. Вместимость - почти 900 мест, и почти все – заняты.

Двухэтажные поезда в Крыму видят впервыеФото: Виталий ПАРУБОВ

Первые пассажиры, которые выходят из вагонов под звуки оркестра, сразу попадают в объятия совершенно незнакомых людей. Симферопольцы встречают гостей, как родных.

Начальника поезда обнимали и пассажиры, и встречающиеФото: Анастасия ЖУКОВА

- Мы так счастливы! – смеется жительница Белгорода Наталья Тутова. – Крымский мост – мечта всей жизни! Мы ночью не спали, смотрели на эти арки!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/751878" frameborder="0"></iframe> Пассажиры и проводники поезда "Москва-Симферополь" делятся своими эмоциями.Анастасия ЖУКОВА

ГРАНДИОЗНАЯ ВСТРЕЧА

Учительница из Москвы Наталья Демидова не смогла купить билет через интернет и специально поехала за ним на вокзал, в кассы.

- В первый же день продаж купила. Сайт не работал, невозможно было зайти, так что пришлось через кассу. Очень комфортный поезд, впечатление отличное, 33 часа прошли незаметно! А встреча в Симферополе - грандиозная! Я ожидала чего-то особенного, но не настолько! Думала, людей будет поменьше!

Наталья Демидова (слева) купила билеты для всей семьи в первый день продажФото: Анастасия ЖУКОВА

Московская домохозяйка Марина Игнатова приехала в Крым с дочкой Дианой.

- Мы не могли пропустить первый рейс, взяли билеты в купе на втором этаже – оттуда самый лучший вид на Крымский мост. Подсветка – потрясающая, но обидно, что в темноте не видно моря, - говорит она.

Марина Игнатова приехала с дочерью Дианой в Крым из МосквыФото: Анастасия ЖУКОВА

«ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ!»

К начальнику поезда Наталии Блохниной подходят с подарками не только благодарные пассажиры, но и встречающие.

- Спасибо вам! А можно автограф? А селфи? – симферопольцы, переполненные искренней радостью, обнимают женщину.

С начальником поезда делали селфиФото: Анастасия ЖУКОВА

Наталия Блохнина чуть не плачет от счастья:

- Я в восторге! Чувства не передать. Это очень ответственно, очень волнительно и очень приятно! – признается она «Комсомолке». – Такие замечательные пассажиры! Пересечения моста трепетно ждали все вместе, никто не спал. Очень большая честь быть начальником первого поезда «Москва – Симферополь»! Я благодарна своим руководителям, которые доверили мне такое трудное испытание, такую задачу, и мы с ней справились!

Не ожидала такого приема и проводница Наталья Трунькина.

- Встреча шикарная! Спасибо огромное! – улыбается она. – Мы когда узнали, что нас выбрали обслуживать первый поезд на Крым, это был шок. Но и гордость, и радость. Я вот сейчас говорю об этом, а у меня мурашки по коже! Но все проводники справились с волнением.

- Как вам было ехать по рельсам без стука колес? По Крымском мосту поезда ведь бесшумно проходят.

- Мы на таких поездах уже давно ездим, привыкли. Но встречи с мостом ждали очень! Задолго до пересечения пролива никто не спал, все с телефонами бегали между вторым и первым этажом, выбирали окна, где лучше видно.

Фирменный поезд «Таврия» отправился из Москвы 24 декабря в 23:45 с Казанского вокзала. Он проехал более 2 тысяч километров за 33 часа.

"Дед Мороз" сделал селфи с проводницами и прочел им стихиФото: Анастасия ЖУКОВА

Теперь состав будет ходить ежедневно до середины января, а после 17 января – через день.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В честь прибытия в крымскую столицу поезда «Москва-Симферополь» силачи установили мировой рекорд.

Три богатыря – Михаил Паллер, Михаил Иванов и Алексей Савченко - протащили по рельсам на симферопольском вокзале состав весом порядка тысячи тонн! Сдвинуть вагоны удалось со второй попытки на расстояние более девяти метров.

Готовились к рекорду около пяти месяцев.

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