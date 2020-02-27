В Керчь привезли точную копию флага со снимка «Знамя над Рейхстагом»

Дочь военного фотокорреспондента ТАСС Евгения Халдея Анна привезла в дар Восточно-Крымскому историко-культурному музею-заповеднику награды отца и точную копию флага со снимка «Знамя над Рейхстагом».

Реликвии переданы музею на открывшейся сегодня Всероссийской научно-практической конференции «Военно-исторические чтения».

- Я привезла его награды и решила их передать музею - девять медалей и два ордена, - рассказала КП-Крым Анна Халдей. - Одну из наград - орден Красной Звезды - отец получил за освобождение Керчи.

Вдар музею переданы боевые награды фотокорреспондента Евгения ХалдеяФото: Анна КИРИЕНКО

Также в музейные фонды переданы медаль Халдея «За оборону Севастополя» и точная копия флага со снимка «Знамя над Рейхстагом», который вошел в 100 самых значимых фотографий XX века.

- Отец сшил флаги сам. Прилетел сдать отснятый материал в Москву и перед поездкой в Берлин выменял три большие кумачовые скатерти на две бутылки водки, - рассказывает дочь фотографа. - Из простыни отец вырезал серп и молот, звезду, и его друг - московский портной Израиль Кишицер - пристрочил их к скатертям, заодно пришив к боковинам тесемки, чтобы их можно было закрепить стяги на древко. Я изготовила копию этого знамени, хотя найти красный сатин было не просто. И этот флаг тоже побывал над Рейхстагом.

Историю фотографии «Знамя над Рейхстагом», которая стала символом Победы, повторили в апреле в 2017 года. Вместе с родными киевлянина Алексея Ковалева, который на снимке держит стяг, дагестанца Абдулхакима Исмаилова, придерживающего самого Ковалева за ногу на полуразрушенной башенке здания в центре Берлина, и белоруса Леонида Горичева, тоже запечатленного на фото, Анна Халдей оказалась в кафе на крыше Рейхстага.

Орден Красной Звезды Халдей получил за освобождение КерчиФото: Анна КИРИЕНКО

По задумке режиссера документального фильма Анны Афанасьевой, потомки героев знаменитой фотографии должны были развернуть флаг, но официально этого сделать было нельзя - над государственным зданием должны развиваться только державные знамена.

- К нашему счастью была очень пасмурная погода, шел дождь вперемешку с мокрым снегом, и полицейский, следящий за порядком на крыше, спрятался за колонну под козырек. Этот момент мы улучили и растянули знамя, - вспоминает Анна Халдей.

На конференции она предстала как соавтор фотоальбома «Дороги войны Евгения Халдея», которую музей-заповедник подготовил к 75-летию Победы. В издание вошло более 350 работ фотокорреспондента «войны и победы», дневниковые записи Халдея, воспоминания Анны Халдей. Решение о передаче реликвий в фонды музея участники конференции встретили аплодисментами стоя.

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