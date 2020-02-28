«Пинок под зад и деньги назад»: В Алуште продавщица магазина опозорила мужчину, который хотел украсть пожертвования

В магазин «Огонек», что на автовокзале Алушты, зашел мужчина средних лет. Среди других покупателей он особо не выделялся: осмотрел прилавки, взглянул на продавщицу и направился к кассе.

Вот только покупать крымчанин ничего не собирался. Вместо этого мужчина решил украсть из магазина пластиковую коробку с пожертвованиями для детей-инвалидов.

Схватив бокс в руки, алуштинец поспешил к выходу. Но вынести украденное не получилось.

В Алуште мужчина пытался украсть коробку с пожертвованиями.Видео: Черный список Алушта / Вконтакте

На пути у мужчины резко появилась бойкая продавщица. Женщина выхватила у негодяя из рук коробку с пожертвованиями, сказала ему пару ласковых и выпроводила из магазина пинком под зад.

Вор-неудачник настолько растерялся, что даже не попытался оправдаться или оказать дамочке сопротивления. Оставшись ни с чем, он быстро ретировался на улицу.

Все случившееся зафиксировала камера наблюдения «Огонька». Видео моментально разлетелось по социальным сетям, а пользователи стали возмущаться поступком мужчины и хвалить продавщицу.

- Девочка - умница! Жаль, что нога до морды не достала, - прокомментировала увиденное Жанна Жук-Гавриленко.

- Каратистка! Пинок под зад и деньги назад. Золотая, молодец, - хвалит продавщицу Ирина Иванова.

Алкаши вонючие! И хватило совести позариться. На что? Совести не осталось. Так нельзя жить, возмущается Андрей Дорошенко.

Стоит заметить, что если на воришку будет написано заявление в полицию, то ему может грозить до четырех лет тюрьмы. Даже несмотря на то, что ограбление не удалось.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трое кавказцев украли из кафе в крымском селе сейф с деньгами, но разбились в ДТП

Водитель погиб на месте, один пассажир в больнице, еще одного задержали на месте аварии (подробнее)

Джентльмен неудачи: В Симферополе вооруженный налетчик сломал ногу при попытке ограбить ломбард

Полиция разыскивает хромого преступника в больницах и травмпунктах [видео] (подробнее)