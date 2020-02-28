2020-02-28T14:07:22+03:00
Происшествия

«Пинок под зад и деньги назад»: В Алуште продавщица магазина опозорила мужчину, который хотел украсть пожертвования

Смелый поступок сделал женщину героиней социальных сетей [видео]
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Мужчина хотел украсть коробку с пожертвованиямиМужчина хотел украсть коробку с пожертвованиямиФото: Дмитрий СТЕШИН
Изменить размер текста:

В магазин «Огонек», что на автовокзале Алушты, зашел мужчина средних лет. Среди других покупателей он особо не выделялся: осмотрел прилавки, взглянул на продавщицу и направился к кассе.

Вот только покупать крымчанин ничего не собирался. Вместо этого мужчина решил украсть из магазина пластиковую коробку с пожертвованиями для детей-инвалидов.

Схватив бокс в руки, алуштинец поспешил к выходу. Но вынести украденное не получилось.

В Алуште мужчина пытался украсть коробку с пожертвованиями.Видео: Черный список Алушта / Вконтакте

На пути у мужчины резко появилась бойкая продавщица. Женщина выхватила у негодяя из рук коробку с пожертвованиями, сказала ему пару ласковых и выпроводила из магазина пинком под зад.

Вор-неудачник настолько растерялся, что даже не попытался оправдаться или оказать дамочке сопротивления. Оставшись ни с чем, он быстро ретировался на улицу.

Все случившееся зафиксировала камера наблюдения «Огонька». Видео моментально разлетелось по социальным сетям, а пользователи стали возмущаться поступком мужчины и хвалить продавщицу.

- Девочка - умница! Жаль, что нога до морды не достала, - прокомментировала увиденное Жанна Жук-Гавриленко.

- Каратистка! Пинок под зад и деньги назад. Золотая, молодец, - хвалит продавщицу Ирина Иванова.

Алкаши вонючие! И хватило совести позариться. На что? Совести не осталось. Так нельзя жить, возмущается Андрей Дорошенко.

Стоит заметить, что если на воришку будет написано заявление в полицию, то ему может грозить до четырех лет тюрьмы. Даже несмотря на то, что ограбление не удалось.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трое кавказцев украли из кафе в крымском селе сейф с деньгами, но разбились в ДТП

Водитель погиб на месте, один пассажир в больнице, еще одного задержали на месте аварии (подробнее)

Джентльмен неудачи: В Симферополе вооруженный налетчик сломал ногу при попытке ограбить ломбард

Полиция разыскивает хромого преступника в больницах и травмпунктах [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Я не мог поступить иначе": ульяновский школьник, пырнувший учительницу ножом, раскаялся в соцсети
Перед задержанием он успел прокомментировать случившееся. На странице у подростка - посты, фото и видео одобрения жестоких расправ над школьниками и учителями [фото]
Новости 24
Ко Дню Победы скверы Симферополя украсят десятками тысяч цветов
На месяц раньше обычного: В Крыму объявили пожароопасный сезон
Тонкий, зато длинный: В Ялте к 8 марта приготовят необычный вишневый пирог
Сильный ветер повредил десятки деревьев в Симферополе
На крымской таможне конфисковали 65 килограммов женской одежды
Женщины хотят отмечать 8 марта в Крыму: Едут жители Москвы, Ростова-на-Дону и Петербурга
Пансионат под Судаком продадут на аукционе
В Феодосии мужчина угрожал охраннику супермаркета ножом
Крымчанин убил подругу и отнес ее труп на железную дорогу
За сутки непогода оставила без света в Крыму более 12 тысяч домов
Два фрегата Черноморского флота направляются в Средиземное море
Погода в Крыму на 28 февраля: штормовой ветер и понижение температуры воздуха
Крымчанам предложили написать всероссийский диктант на немецком языке
В керченской аварии пострадали два человека
Депутата евпаторийского горсовета заключили под стражу на полтора месяца
Дворникам Ялты не подошла эмблема официального экипировщика Олимпийской сборной РФ
Половина инвестиций в Крым поступает от государства
Вместо автосервиса и парковки на Столетовском проспекте в Севастополе появились ларьки
Сильный ветер снес крышу с еще одного здания в Симферополе
В Симферополе и Севастополе 28 февраля частично отключат электричество
Шторм разрушил городскую набережную в Алуште
Госстройнадзор за неделю нашел 12 самостроев в Крыму
Преподаватель крымского ВУЗа заплатит полмиллиона штрафа за взятку в 64 тысячи рублей
Сильный ветер сорвал крышу с института в Симферополе
Два человека попали в больницу из-за лобового столкновения легковушек в Керчи
Сборная Крыма по баскетболу сыграет два матча с соперниками из Иркутска
Шторм задержится в Крыму еще на один день
Прокуратура вернула пенсионеру из Симферополя украденные деньги