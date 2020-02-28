За год почти 8 тысяч граждан Украины переехали жить в Крым

В прошлом году из Украины в Крым на постоянное место жительства переехали 7716 человек. В обратном направлении выехало 3922 гражданина. Такие данные приводит Крымстат по итогам подсчета миграционных процессов в республике за 2019 год.

- Миграционный прирост в обмене населения с Украиной составил 3794 человека, и это наибольший показатель среди стран СНГ, - поясняет КП-Крым начальник отдела статистики населения и здравоохранения Крымстата Александра Корниенко. - Причины указываются разные - по семейным обстоятельствам, для обучения, после временного отсутствия.

В целом миграционный прирост за год составил 8,5 тысячи человек: в Крым приехали жить 49,3 тысячи человек, а уехали - 40,8 тысячи. Причем в обмене с регионами РФ в республику прибыли на 3,2 тысячи человек больше, чем выехали на материк. В страны СНГ выехали 4,6 тысячи, а переехали в Крым 9,7 тысяч.

Каждый седьмой мигрант - ребенок в возрасте до 15 летФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Миграционные обмены с другими странами мира также дают положительное сальдо в 200 человек. Причем половина из них приходится на граждан Индии - за год крымчанами стали 100 индусов.

Две трети мигрантов трудоспособного возраста, соотношение мужчин и женщин примерно одинаковое - 49% и 51% соответственно. Каждый седьмой из прибывших на постоянное место жительства в Крым - ребенок в возрасте до 15 лет.

Среди обстоятельств, побудивших граждан сменить регион проживания, каждый четвертый указал причины личного семейного характера - перемена места работы супруга, вступление в брак, проживание с детьми или родителями. На втором месте - возвращение после временного отсутствия.

Ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов приводил данные о том, что за пять лет нахождения в составе Российской Федерации на постоянное жительство в республику переехало около 170 тысяч человек, из них больше 50 тысяч - граждане Украины. Из Крыма уехали 80 тысяч человек, в том числе 7 тысяч на Украину.

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