Крымчанам не будут пересчитывать тарифы на тепло из-за теплой зимы

Аномально теплая зима в Крыму – не повод пересчитывать тарифы на услуги централизованного отопления в жилых домах. Расценки для теплогенерирующих компаний утверждаются в декабре и на год вперед.

- Ресурсоснабжающие компании подают расценки, исходя из расходов предыдущего периода и с прогнозом на следующий год, - пояснил КП-Крым председатель АНО «ЖКХ Контроль РК» Анатолий Петров. - Для населения республики тариф установлен в 2300 рублей за 1 гигакалорию до 31 декабря. Если он изменится, то это произойдет уже в следующем году.

В Министерстве строительства и ЖКХ РФ настаивают на снижении платежей за тепло в домах, где стоимость услуги начисляется равномерно в течение всего года и нет счетчиков учета. В этом случае ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны вовремя корректировать параметры теплоносителя.

Госкомцен проводит аудит теплосетей Крыма - износ выше 80%. Фото: Госкомцен

Автоматически снижать или повышать температуру в сетях в Крыму не могут - нет оборудования. Износ котельных и труб превышает 80%, и чтобы теплоноситель дошел до потребителя нужной температуры в близлежащие к теплопункту дома подается кипяток.

Аварии на сетях происходят регулярно, и чтобы добиться пересчета за не оказанную услугу нужно еще доказать, что батареи в квартире были холодные по вине ресурсников, а не слесаря из управляющей компании, который не развоздушил трубы.

При этом не всегда отсутствие самой услуги является поводом за нее не платить. Так в этом году многие жители многоэтажек получили счет за отопление подъездов, даже если батареи на лестничных маршах не предусмотрены в проекте. Причем требование оплатить услугу распространяется на владельцев квартир с индивидуальным отоплением.

В инспекции по жилнадзору Республики Крым ничего незаконного в этом не видят, поскольку законодателем предусмотрены расходы по всем общедомовым нуждам – электроэнергии, теплоснабжению и водоснабжению.

Ранее депутаты Госдумы России обратились в письме к главе министерства Владимиру Якушеву с просьбой не индексировать тарифы ЖКХ, как обычно это происходит в начале года, в связи с теплой зимой.

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