Ялтинский международный экономический форум перенесен из-за коронавируса

В этом году Ялтинский международный экономический форум переносится из-за эпидемии коронавируса в мире. О конкретных сроках проведения форума будет известно позже.

Следует заметить, что форум традиционно проходит в апреле. В 2020 году он должен был пройти с 23 по 25 апреля.

- Это чисто профилактическая мера. В ЯМЭФ традиционно принимают участие много иностранных гостей, в том числе, из стран, в которых выявлен коронавирус, - сообщил в своем Facebook глава Крыма Сергей Аксенов. - Знаю, что многие наши коллеги и друзья планировали приехать.

Глава республики также отметил, что согласовал перенос форума с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным.

На ЯМЭФ-2020, среди прочего, ожидалось создание Международной ассоциации античных городов. В объединение должны войти Абхазия, Армения, Болгария, Греция, Израиль, Иордания, Италия, Ливан, Сербия, Сирия, Тунис, Турция.

С представителями этих стран уже есть предварительная договоренность.

Во время прошлогоднего Ялтинского международного экономического форума его участники заключили между собой 102 инвестиционных соглашения и подписали меморандумы о намерениях на общую суммы 215 миллиардов рублей. А итоговая сумма инвестсоглашений на 50 миллиардов превысила показатели форума 2018 года.

СПРАВКА «КП»

Ялтинский международный экономический форму – самое масштабное ежегодное деловое мероприятие в Крыму. В прошлом году форум собрал 4,5 тысячи участников из около 100 стран мира.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кого из крымчан могут отправить на карантин по коронавирусу

Под наблюдением врачей находится 50 человек по всему полуострову (подробнее)

Итоги ЯМЭФ-2019: Какие новые заводы построят в Крыму

На форуме подписали больше 100 соглашений и меморандумов о сотрудничестве (подробнее)