Итоги ЯМЭФ-2019: Какие новые заводы построят в Крыму
На V Ялтинском международном экономическом форуме власти Крыма заключили больше 100 инвестиционных соглашений на общую сумму превышающую 215 миллиардов рублей.
Какие проекты планируется реализовать:
1. Ялта, Керчь и Севастополь станут «умными городами»
Суть проекта - сделать города максимально удобными и комфортными для проживания людей. Планируется благоустройство дворов, парков и скверов, ремонт улиц. Работа будет проделана кропотливая. Чиновники должны продумать все до мелочей, начиная с того, сколько детсадов нужно открыть в том или ином районе города, заканчивая тем, где и сколько мусорных урн и скамеек не хватает.
2. Новый командно-диспетчерский пункт в аэропорту «Симферополь»
Будет построена новая вышка, которую оснастят аэронавигационным оборудованием исключительно российского производства. Внутри КДП будут оборудованы рабочие места для авиадиспетчеров и сотрудников Центра координации и управления ресурсами аэропорта.
Стоимость проекта: 882 миллиона рублей.
3. Комплекс по лиофилизации продукции
Откроют его в Красногвардейском районе на территории пищевого промышленного парка «Крымское золото». Там построят несколько цехов, склад для готовой продукции, лабораторию и испытательный центр.
Объем инвестиций - 1,5 миллиарда рублей. Количество рабочих мест - не менее 75.
4. Комбинат по производству консервов
Планируется, что на агропромышленном комбинате будут не только производить консервы, но и перерабатывать овощи и фрукты. Завод построят на площади 7 га. Сейчас под него подыскивают место.
Объем инвестиций - 1,1 миллиарда рублей, количество рабочих мест - 175. Срок реализации проекта - 5 лет.
5. Wi-fi будет ловить везде
По всему полуострову проведут скоростной интернет. Бесплатный wi-fi будет ловить во всех общественных местах.
Потратят на это около 2 миллиардов рублей. Срок реализации проекта - 2 года.
6. Завод по выпуску кофе, цикория и какао
Построят его в Симферопольском районе. Объем инвестиций - 500 миллионов рублей. Количество рабочих мест - не менее 100. Срок реализации проекта - 3 года.
7. Яхтенная марина
Появится она в Феодосии на территории водноспортивного оздоровительного комплекса «Золотой пляж». Заявленный объем инвестиций - 750 миллиона рублей, планируется создание 35 рабочих мест. Срок реализации - 3 года 10 месяцев.
8. Заводы по производству кваса
Построить планируют не один, а 5 заводов в разных уголках полуострова. Подходящие места сейчас подыскивают. Планируемый объем инвестиций - около 100 млн руб.
СПРАВКА "КП"
V Ялтинский международный экономический форум проходил в Крыму с 17 по 20 апреля. Его главной темой форума стало «Мир. Россия. Крым. Новая реальность». В рамках деловой программы форума предполагается более 40 тематических дискуссий, 2 пленарных заседания, а также Ялтинская конференция «Санкционный мир. Глобальные вызовы».
Форум посетили 4,5 тысячи человек из 89 стран мира, в том числе делегации из Латинской Америки, Бельгии, Германии, Италии, Африки, Южной Осетии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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