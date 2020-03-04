Думали - подростковый возраст, оказался рак: 16-летний Илья пытается победить саркому

Постоянную усталость и боль в ногах у 16-летнего Ильи Крапивина из Евпатории врачи списывали на занятия спортом и переходный возраст. Но пару месяцев назад боль усилилась, и у парня появился отек правого бедра. Его госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу, где врачи нашли у подростка злокачественную опухоль.

Ситуацию ухудшало то, что проведение точечной биопсии затруднялось из-за сложного расположения опухоли. После получения результатов исследований в феврале диагностировали саркому с метастазами.

Илья Крапивин борется с саркомой. Фото из личного архива

Лечащий врач и родители Ильи обратились за помощь в благотворительный фонд - только так можно было начать оперативное лечение оригинальными препаратами.

- Опухоль агрессивная, и ситуация развивалась так, что начать лечение Илья должен был буквально сразу, после выявления точного диагноза, - рассказывает «Комсомолке» президент благотворительного фонда Эльзара Абибуллаева. - А на закупку лекарств через аукционы и другие бюрократические проволочки ушло бы несколько месяцев. За это время мы могли его просто потерять. На оплату препаратов для первого курса было нужно 120 тысяч рублей. Нам удалось их собрать за неделю. Спасибо всем, кто не остался равнодушным!

Сейчас сбор денег для Ильи закрыт. Собранные средства полностью покрыли оплату первого курса лечения.

Вот только за последние две недели в фонд «Сердце Крыма» обратились еще пять новых подопечных.

- Очень часто нас просят о помощи врачи. С одной стороны - это странно, а с другой - я в очередной раз готова говорить им слова благодарности и любви, - объясняет общественница и добавляет, что пока одним людям нужна помощь для покупки препаратов, другим - нужны авиабилеты, чтобы попасть на консультации в федеральные медицинские центры.

Вы в любое время можете внести свой вклад в доброе дело, отправив на номер 7715 СМС с текстом Евпатория [пробел] и указать сумму пожертвования. Затем ответить согласием на запросы о подтверждении платежа.

Банковские реквизиты в РНКБ:

Благотворительный фонд «Сердце Крыма»

ИНН 9110023198,

КПП 911001001,

БИК 04351060,

расчетный счет 40703810140880000168,

корреспондирующий счет 30101810335100000607.

В назначении платежа необходимо указать: Благотворительная помощь по программе «Сердце Крыма против детского рака».

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