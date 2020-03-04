Возведением 16-этажной высотки возле Гагаринского парка в Симферополе заинтересовалась прокуратура

В Симферополе девелоперы пытались незаконно возвести многоэтажку на подступе к Гагаринскому парку. Активные горожане возмутились, прокуратура провела проверку и обнаружила нарушения.

Еще в украинском Крыму участок возле Гагаринского парка выделили под многофункциональный комплекс. В 2016 году в правилах землепользования чиновники внезапно изменили назначение земли на жилую застройку, а в 2020-м представители застройщика и вовсе решили обустроить подземный паркинг за счет буферной зоны между парком и зданием. Фактически это превратило бы Гагаринский парк во двор многоэтажки.

Общественники начали говорить об этом в соцсетях, написала о проблемной ситуации и КП-Крым.

- Мне позвонили из прокуратуры по поводу моей публикации в Facebook. То, что ведомства стали реагировать на публикацию в соцсетях - хороший знак, - рассказала КП-Крым активистка Мария Поддубная.

Прокуратура Симферополя нашла несоответствия в оформлении документов на строительство: некорректно были организованы и проведены публичные слушания, а правила землепользования и вовсе противоречат генплану города.

- По генеральному плану участок находится в общественно деловой зоне, а по правилам землепользования - в зоне многоэтажной жилой застройки. Правила землепользования согласно градостроительному законодательству должны строго соответствовать генеральному плану, но меры по приведению правил в соответствии с генпланом администрацией не были приняты. Администрация в правилах землепользования должна указать эту зону как общественно деловую, а не Ж-4 - многоэтажная застройка, - пояснил «КП-Крым» старший помощник прокурора города Симферополя Сергей Меренцов.

По его словам, в администрацию Симферополя уже направлено представление об устранении выявленных нарушений и привлечению к ответственности виновных. Ответ прокуратуре должны предоставить в месячный срок - до середины марта.

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