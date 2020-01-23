Новоселье откладывается: Дом для сирот в Симферополе не сдали вовремя

В начале 2020 года почти две сотни сирот должны были въехать в новенькие квартиры в Симферополе. В микрорайоне Залесье по заказу властей строили многоэтажный дом, чтобы обеспечить всех очередников положенными по закону квадратными метрами. Вот только, как водится, незадолго до обещанной сдачи объекта в эксплуатацию стройку заморозили, а проект отправили на корректировку.

370 МИЛЛИОНОВ

Решение о строительстве многоэтажки за счет государства администрация Симферополя приняла в 2015 году, чтобы одним махом обеспечить положенными по закону квадратными метрами сразу 180 сирот и вполовину уменьшить очередь.

Из муниципального бюджета на «сиротский дом» выделили более 370 миллионов рублей. За эти деньги планировалось возвести пятиэтажку на 180 однокомнатных квартир.

Разработкой проекта занималась компания из Краснодарского края «Геоинжпроект». Тендер на строительство выиграла ООО «Карат» (Башкортостан). Сдать объект должны были к ноябрю 2019 года, и в конце сентября администрация города бодро отчитывалась, что все идет по плану.

- Многоквартирный дом будет сдан в срок, - уверял тогдашний замглавы администрации Якуб Зейтулаев.

СТРОЙКА НА ГЕНЕРАТОРАХ

О проблемах чиновники, естественно, умалчивали.

Так, застройщик утверждает, что к началу строительства (три года назад) земля под дом не была оформлена должным образом. Из-за отсутствия бумаг нельзя было провести электричество на участок, так что больше года работы велись с помощью генераторов, что, несомненно, ударило по дедлайну. Когда электричество появилось на участке, строители смогли наверстать упущенное время, но у компании оставались претензии к проекту.

- Мы изначально были в шоке от того, как составлен проект! Просили заказчика (департамент капитального строительства администрации Симферополя. – Ред.), чтобы внесли коррективы. Я писал письма еще с начала 2019 года, говорил, что если не внести корректировки, то мы не сможем сдать в эксплуатацию, но суетиться начали только в этом году, - рассказал КП-Крым гендиректор ООО «Карат» Сиракан Тоноян.

На стройке нашли нарушения. Фото: Госстройнадзор

Тем временем, в ноябре 2019 года Служба государственного строительного надзора Крыма вместе с прокуратурой обнаружила многочисленные нарушения на стройплощадке. По данным Госстройнадзора, проверка выявила отклонения от проектной документации, несоответствие градостроительным нормам. Кроме того, застройщик использовал материалы, не предусмотренные проектом. В итоге ООО «Карат» оштрафовали на 300 тысяч рублей.

НА ПОЛГОДА ПОЗЖЕ

Пока строился социальный дом, рядом с ним выросла коммерческая многоэтажка. Именно из-за нее застройщик не может оборудовать бетонную подпорную стену для «сиротской» пятиэтажки.

- Видимо, проекты не согласовали. Поэтому коммерческую многоэтажку построили практически впритык, и там, где должна быть наша подпорная стена, теперь проходят коммуникации соседнего дома, - разъясняет Тоноян.

Проект социального дома для сирот отправили на доработку. Пока в документ не внесут корректировки, застройщик не может провести к дому воду, газ и свет. Установку упомянутой подпорной стены тоже «заморозили».

- Если проектировщики ускорятся и в феврале нам предоставят эскизы, то, возможно, в мае дом будет готов к сдаче в эксплуатацию, - поясняет руководитель компании-подрядчика Сиракан Тоноян. - Мы постараемся сделать все от нас зависящее.

Власти Симферополя говорят, что не могут ускорить строительство.

- Этот процесс не зависит от нас, - заявили КП-Крым в пресс-службе администрации. - Как только процесс корректировки проекта завершится и пройдет экспертизы, подрядчик тут же приступит к работе. Ориентировочно срок сдачи дома в эксплуатацию - конец третьего квартала текущего года.

КСТАТИ

Покупают по 12 плохоньких квартир в год

Сразу 180 новых квартир для сирот - прецедент для Крыма. Ранее чиновники приобретали для этой категории льготников не более 12 квартир в год на вторичном рынке. Нередко квадратные метры оказывались непригодными для жизни.

- Выход один - закупать жилье не на вторичном рынке, а на первичном - это благо для людей и престиж власти. А сейчас закупают полуразрушенные квартиры в селах вместо того, чтобы эффективно расходовать государственные деньги, закупая жилье в благоустроенных новостройках за эти же средства, - считает председатель общественной организации «Жизнь в твоих руках» Екатерина Горелкина. - Я была по этому вопросу на приеме у главы Республики Крым Сергея Аксенова, и он пообещал, что будет создана комиссия, которая совместно с главами администраций и застройщиками проработает этот вопрос. Только тогда деньги будут расходоваться эффективно.

ЦИФРА

1,9 миллиарда рублей

Выделили на жилье для сирот Крыма из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение ранее дал президент Владимир Путин. Ожидается, что совместно с республиканским и муниципальным финансированием этих денег хватит, чтобы обеспечить всех крымских сирот квартирами. Сейчас в очереди на получение жилья стоят около 2 тысяч сирот полуострова. Около 400 из них - в Симферополе.

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