В Крыму на «горячую линию» по коронавирусу обращается три человека в час

Неделю назад, 4 марта, в Крыму заработала «горячая линия» для консультирования жителей полуострова по профилактике новой коронавирусной инфекции. Как рассказали «Комсомолке» в местном Роспотребнадзоре, чаще всего в ведомство звонят люди, у которых родственники и знакомые возвращаются из поездок по зарубежным странам.

- С момента открытия «горячая линия» оказалась востребованной среди крымчан. Люди звонят, спрашивают, что им делать в тех или иных случаях. Каждый час к нам поступает примерно по три звонка, - сообщили КП-Крым в Роспотребнадзоре.

Крымчане могут обратиться на «горячую линию» по телефону: +7 (978) 919-11-23, или по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43.

Всех людей, которые возвращаются из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса - Ирана, Италии, Китая и Южной Кореи - помещают на 14 дней под домашний карантин. Если у них есть симптомы ОРВИ, каждый день людей навещает лечащий врач - терапевт или инфекционист.

Напомним, чтобы находить в организме китайскую инфекцию, Роспотребнадзор России разработал два специальных теста, которые с 21 января можно пройти во всех регионах. Но подтвердить заражение коронавирусом может только геномный центр «Вектор» в Новосибирске.

В День Святого Валентина, 14 февраля, из Севастопольской инфекционной больницы сбежала местная жительница Екатерина Р. После возвращения из Китая ее поместили на карантин. Девушка прошла часть необходимого обследования, но потом решила, что с нее хватит, и покинула больницу.

По словам главврача Севастопольской инфекционной больницы Инги Матяж, Екатерина не отличалась мягким характером и вела себя вызывающе. Сегодня судебные приставы разыскивают девушку по всей южной части страны. Суд постановил вернуть Екатерину под присмотр врачей.

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