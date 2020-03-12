Под стук колес: Какие проблемы несет Крыму запуск поездов

Крымская железная дорога оживает после пятилетнего простоя. С 25 апреля ежесуточно через Керченский пролив и в обратном направлении будут ходить 8 пар поездов. Конечно, это еще не 18, как в недавнем прошлом, но интенсивность будет нарастать вместе с температурой воздуха - летом добавятся еще 5 направлений. И ходить они будут не с севера, а с востока, внося в жизнь населенных пунктов от Керчи до Джанкоя новый ритм и правила безопасности.

ПЕРЕЕЗДЫ ПОД ОХРАНУ

Всего на пути следования составов от Керчи до Севастополя обустроено 99 переездов. Каждый четвертый – неохраняемый. То есть не предусматривающий кроме знака «стоп» никакого ограничения проезда или прохода.

- Есть приказ Минтранса РФ, который делит переезды на охраняемые и не охраняемые, - рассказывает директор ФГУП «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин. - Так вот, они все не попадают под эту категорию - либо интенсивность автомобильного транспорта не достаточная, либо поездов еще не много.

Тем не менее, с этого года КЖД наняло военизированную охрану для безопасности таких переездов. Услуга не дешевая, за первый квартал обошлась в 99 миллионов рублей. Но другого выхода нет - скорость движения поезда от Керчи до Джанкоя сейчас составляет 120 км/ч, что не сравнить с прежними 25-40 км/ч. Жители сельской местности просто не имеют навыков сосуществования с интенсивной магистралью под боком и не обращают внимания на поезд, особенно под влиянием алкоголя. Риск аварий на переездах будет увеличиваться, и профилактику решено начать с детей.

- Поезда не ходили почти 6 лет, - говорит глава комитета по туризму Госсовета РК Алексей Черняк. - Поменялась ситуация, в летний период будет круглосуточное движение, а наши дети не знают, что такое железная дорога. Обратились в Минобразования, чтобы провести в срочном порядке уроки по безопасности, поскольку даже старшеклассники забыли правила безопасного поведения на железной дороге.

Вокзальная инфраструктура осталась на уровне советских временФото: Анастасия ЖУКОВА

КУДА СТАВИТЬ АВТОБУСЫ

Только в этом году планируется перевезти по железной дороге 1 750 тысяч человек. Большое количество заявок поступает от организованных детских групп, которых с вокзала нужно пересаживать в автобусы и везти к месту отдыха. Услуга трансфера предусмотрена и во многих крупных туристических объектах. Но кроме новой станции «Керчь-Южная» привокзальная инфраструктура остается не изменой с советских времен и не рассчитана на возросшую интенсивность движения.

- Мы должны отсечь заказные автобусы от общественного транспорта, не говоря уже о транспорте для перевозки школьников, - говорит министр транспорта Крыма Сергей Карпов. - Не должно быть смешения, когда на одном вокзале останавливаются разноплановые автобусы, в том числе перехватывающие пассажиропоток.

Все вокзальные комплексы находятся в центре городов. За последние годы они прошли косметический ремонт на 400 миллионов рублей, но ни доступа для маломобильных групп населения, ни удобных переходов в них не появилось. В Симферополе все это обещают учесть при строительстве нового привокзального комплекса на улице Москалева. Вот только пока его даже нет в планах.

Жителям от Керчи до Джанкоя еще предстоить выучить расписание скорых поездовФото: Анастасия ЖУКОВА

А ТЕПЕРЬ «ГОРБАТЫЙ»

Зато на улице Москалева есть автомобильный мост через железнодорожные пути, который после войны пленные немцы латали. В народе он прозван «горбатым». В 2014 году его даже отремонтировали, но лишь как дорогу, без замены конструкций. По своим техническим характеристикам мост может выдерживать транспорт грузоподъемностью до 5 тонн, но все попытки ограничить въезд для большегрузов на «горбатый» заканчивалась ничем - фуры попросту сносили конструкции, препятствовавшие проезду автомобилей высотой более 2,8 метра.

Сейчас железная дорога судится с администрацией Симферополя, чтобы передать мост городу. Администрация упирается, считая конструкцию технически не исправной, и опасаясь ответственности за аварийную ситуацию на железной дороге.

Еще один мост на подъезде к железнодорожному вокзалу Симферополя по улице КИМ вообще оказался бесхозным - документов о его балансовой принадлежности нет, и пока они в стадии оформления.

Ворота Крыма сместились из центра на востокФото: Анастасия ЖУКОВА

ПОЕДЕМ, КОЛЛЕГИ, КАТАТЬСЯ

- Ничего не ездило - не было проблем, начало ездить - проблемы, - считает спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Чтобы не судить о ситуации по чиновничьим докладам, он предложил парламентариям сесть в поезд и отправиться в Москву. Посмотреть, убран ли мусор из придорожных лесополос, как и где люди переходят железнодорожные пути, где возникают транспортные заторы.

- Посмотреть, как все выглядит воочию, а не из докладов, на уровень сервиса, да и на Россию посмотреть, что для крымчан немаловажно.

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