Результат отрицательный: В Крыму выписан первый пациент с подозрением на коронавирус
Из Симферопольской клинической больницы №7 выписали первого пациента, который был помещен на карантин по коронавирусу. Проведенные тесты и анализы показали отрицательный результат.
- Он находился под наблюдением медиков. Истек 14-дневный срок карантина и его выписали, - рассказала КП-Крым глава местного Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - В Крыму на сегодня не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.
При этом информацию о том, что у выписанного пациента сперва было подтверждено заражение «китайкой заразой», Пеньковская опровергла. Сегодня в Симферополе на карантине остаются еще 11 человек.
Напомним, что 4 марта в Крыму заработала «горячая линия» для консультирования жителей полуострова по профилактике новой коронавирусной инфекции. Как рассказали «Комсомолке» в местном Роспотребнадзоре, чаще всего в ведомство звонят люди, у которых родственники и знакомые возвращаются из поездок по зарубежным странам.
Чтобы находить в организме китайскую инфекцию, Роспотребнадзор России разработал два специальных теста. Но подтвердить заражение коронавирусом может только геномный центр «Вектор» в Новосибирске.
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ИСТОЧНИК KP.RU