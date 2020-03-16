К майским праздникам между Евпаторией и Севастополем запустят электричку

Накануне майских праздников между Евпаторией и Севастополем запустят пригородный электропоезд. Маршрут будет проходить через Симферополь и займет 2 часа 40 минут.

В Южной пригородной пассажирской компании преимуществом нового направления называют возможность беспересадочного сообщения между Евпаторией и Севастополем.

- Три рейса туда и обратно будут выполняться ежедневно с остановками в Бахчисарае, Симферополе и Саках, - уточнили в ЮППК. - Время в пути из Севастополя до Симферополя сократится на 30 минут, из Евпатории до Симферополя на 27 минут.

Маршрут Севастополь – Симферополь — Евпатория станет восьмым в расписании пригородных поездов по Крыму и стартует с 11 апреля. Между городами будут курсировать два новых комфортабельных состава. Билетов в продаже пока нет, но известно, что стоимость проезда составит около 250 рублей.

На рельсобусе по Крымскому мосту проехали больще тысячи пассажиров. Фото: Сергей Бороздин/facebook

Кроме того, рельсовые автобусы между Керчью и Анапой, которые с 7 марта перевезли уже почти одну тысячу пассажиров, с апреля продолжат свой маршрут до Феодосии. Ежедневно из Севастополя в Евпаторию электричка будет отправляться в 7.35, 10.50 и 16.35. Из Евпатории в Севастополь поезд следует 7.50, 10.40 и 16.55.

Графики учитывают время прибытия поездов дальнего следования, с которых можно пересесть на пригородные составы.

Напомним, с 7 марта по железнодорожной части Крымского моста между Керчью и Анапой стал ходить рельсовый автобус. Путь с Крыма на Кубань с промежуточными остановками занимает два часа, стоимость билета - 439 рублей.

Пригородные поезда из Керчи в направлении Анапы и обратно ходят дважды в день - утром и вечером - с понедельника по четверг. В дневное время один рейс добавляется по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздничные выходные дни.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поезд «Керчь-Анапа» в первый рейс провожали с духовым оркестром

Рельсовый автобус будет регулярно курсировать между Крымским полуостровом и Краснодарским краем [фото, видео] (подробнее)

Крымские льготники могут бесплатно прокатиться на рельсобусе по Крымскому мосту только до Тамани

Стартовала предварительная продажа билетов на пригородный поезд «Керчь-Анапа» (подробнее)