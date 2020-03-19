2020-03-19T09:12:40+03:00
Общество

Дифференцированный тариф на воду в Крыму: Пять наивных вопросов

«Комсомолка» поясняет, как будет начисляться плата по новым правилам
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Плата будет начисляться по-новому с 1 апреляПлата будет начисляться по-новому с 1 апреляФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В некоторых городах Крыма с 1 апреля введут дифференцированный тариф на воду. Пока нововведение коснется жителей Алушты, Евпатории, Керчи, Сак, Судака и Феодосии, но в будущем может распространиться на все города Крыма. В прошлом году такой тариф опробовали в Новом Свете и Судаке.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что такая мера позволяет экономить до 14% воды. «Комсомолка» дает ответы на самые популярные вопросы от крымчан о новом тарифе.

1.Что значит дифференцированный тариф?

Нововведение коснется тех, кто оплачивает воду по счетчику. Раньше для крымчан тариф был одинаковым - 31,55 рубля за кубометр. А с 1 апреля тариф будет меняться в зависимости от количества израсходованной воды в месяц. Если вы потребляете три кубометра, можно даже сэкономить, заплатив по 25,24 рубля за куб.

При расходе до 5 кубов первые три оплачиваются по 25,24 рубля, а последующие - по 31,55 рубля.

Больше придется потратиться тем, кто расходует больше пяти кубов в месяц - 78,88 руб/м3, свыше семи стоимость составит 173,53 руб/м3.

2.Почему норма потребления на человека составляет три кубометра в месяц?

Нормативы устанавливает ГУП «Вода Крыма». По данным предприятия, предусмотренная СанПиНом минимальная санитарная норма потребления - 1,62 кубометра в месяц на человека. Но больше половины крымчан в среднем расходуют до трех кубометров на одного проживающего в месяц. Так и высчитали норму.

3.Если по факту в квартире проживает меньше человек, чем зарегистрировано, как будет начисляться плата?

Начисление будет происходить исходя из тех данных, которые вы ранее предоставляли в ГУП «Вода Крыма». До 1 апреля нужно предоставить предприятию актуальную информацию. Сверить количество человек по своему лицевому счету можно в личном кабинете на сайте ГУП РК «Вода Крыма» или непосредственно в абонентских службах филиалов предприятия.

4.Можно ли отказаться от дифференцированного тарифа и платить «по старинке»?

Отказаться от тарифа нельзя, поскольку он уже утвержден приказом Государственного комитета по ценам и тарифам в РК № 7/4 от 27.02.2020 года.

Если же вы решите вывести из строя счетчик или сорвать пломбу, сотрудники водоканала при проверке составят акт, в котором будет учитываться количество потребителей, норматив потребления воды, тариф и коэффициент 10.

Например, если среднестатистическая семья из трех человек расходует 10-11 кубов в месяц, то по диффтарифу они заплатили бы 970 рублей. А при нарушении пришлось бы выложить не меньше 15 тысяч.

5.На какое время вводится новый тариф?

С 1 апреля по 30 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще в нескольких городах Крыма хотят ввести дифференцированный тариф на воду

Пилотный проект уже работает в Судаке и Новом Свете, там стали экономнее относиться к воде (подробнее)

С начала апреля в Крыму введут новые тарифы на воду

Дифференцированный тариф коснется жителей Алушты, Керчи, Сак и Феодосии (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Бахчисарай попал в десятку самых популярных городов России для путешествий на майские праздники
Погода в Крыму на 19 марта: до +15 градусов и облачно
Путин объяснил, почему Лукашенко не хочет запускать самолеты в Крым
В Симферополе и Севастополе 19 марта частично отключат электричество
«Смыли» ржавчину и покрасили: В Симферополе привели в порядок 15-тонную железную карту
В Симферополе появился «Сад Памяти»
В Симферополе четыре человека погибли на пожаре
В Крыму закрыли дело об убийстве шестнадцатилетней давности
Из-за угрозы коронавируса в Крыму ограничили работу Госкомрегистра
Строителям трассы «Таврида» запретили дальние поездки для профилактики коронавируса
В Крыму в ближайшие дни ожидаются заморозки
Смертельный день рождения: мужчину ждет 5 лет заключения
Под Евпаторией установили мемориальную доску Герою России Константину Сомову
Крымские школьники создали макет нового аэропорта из бисера
Крымские курорты признали самыми популярными среди российских туристов на майские праздники
Погода в Крыму на 18 марта: без осадков и тепло до +9