Дифференцированный тариф на воду в Крыму: Пять наивных вопросов

В некоторых городах Крыма с 1 апреля введут дифференцированный тариф на воду. Пока нововведение коснется жителей Алушты, Евпатории, Керчи, Сак, Судака и Феодосии, но в будущем может распространиться на все города Крыма. В прошлом году такой тариф опробовали в Новом Свете и Судаке.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что такая мера позволяет экономить до 14% воды. «Комсомолка» дает ответы на самые популярные вопросы от крымчан о новом тарифе.

1.Что значит дифференцированный тариф?

Нововведение коснется тех, кто оплачивает воду по счетчику. Раньше для крымчан тариф был одинаковым - 31,55 рубля за кубометр. А с 1 апреля тариф будет меняться в зависимости от количества израсходованной воды в месяц. Если вы потребляете три кубометра, можно даже сэкономить, заплатив по 25,24 рубля за куб.

При расходе до 5 кубов первые три оплачиваются по 25,24 рубля, а последующие - по 31,55 рубля.

Больше придется потратиться тем, кто расходует больше пяти кубов в месяц - 78,88 руб/м3, свыше семи стоимость составит 173,53 руб/м3.

2.Почему норма потребления на человека составляет три кубометра в месяц?

Нормативы устанавливает ГУП «Вода Крыма». По данным предприятия, предусмотренная СанПиНом минимальная санитарная норма потребления - 1,62 кубометра в месяц на человека. Но больше половины крымчан в среднем расходуют до трех кубометров на одного проживающего в месяц. Так и высчитали норму.

3.Если по факту в квартире проживает меньше человек, чем зарегистрировано, как будет начисляться плата?

Начисление будет происходить исходя из тех данных, которые вы ранее предоставляли в ГУП «Вода Крыма». До 1 апреля нужно предоставить предприятию актуальную информацию. Сверить количество человек по своему лицевому счету можно в личном кабинете на сайте ГУП РК «Вода Крыма» или непосредственно в абонентских службах филиалов предприятия.

4.Можно ли отказаться от дифференцированного тарифа и платить «по старинке»?

Отказаться от тарифа нельзя, поскольку он уже утвержден приказом Государственного комитета по ценам и тарифам в РК № 7/4 от 27.02.2020 года.

Если же вы решите вывести из строя счетчик или сорвать пломбу, сотрудники водоканала при проверке составят акт, в котором будет учитываться количество потребителей, норматив потребления воды, тариф и коэффициент 10.

Например, если среднестатистическая семья из трех человек расходует 10-11 кубов в месяц, то по диффтарифу они заплатили бы 970 рублей. А при нарушении пришлось бы выложить не меньше 15 тысяч.

5.На какое время вводится новый тариф?

С 1 апреля по 30 сентября.

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