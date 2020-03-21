2020-03-21T16:42:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Скрываться бесполезно: к розыску прибывших из-за границы крымчан и туристов подключилось МВД

Украина в числе эпидемически неблагополучных стран
Анна КИРИЕНКО
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Прибывающихиз-за рубежа граждан теперь выявляет МВД. Фото: коллаж РоспотребнадзорПрибывающихиз-за рубежа граждан теперь выявляет МВД. Фото: коллаж Роспотребнадзор
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Крымская полиция подключилась к выявлению и изоляции прибывших из-за границы крымчан и туристов. За сутки в МВД поступили данные о 75 гражданах, которые при пересечении границы РФ указали Крым как регион проживания или пребывания.

- Информация поступает вне зависимости от того, в каком пункте пропуска граждане пересекли государственную границу, - уточнил замглавы МВД Александр Смаглин. - Информация поступает в течение суток.

Задача полиции - установить место жительства гражданина и передать информацию в Роспотребнадзор. Контроль за пребыванием и проживанием, установление контактных лиц тоже входит в обязанности полицейских.

- Есть лица, по которым поступают звонки от соседей, что они приехали из-за границы, - добавил Смаглин. - Есть такие, что поставлены на учет, но они переехали. Ведем опрос соседей, куда переехали.

Меры профилактики основываются на самоизоляции побывавших за границей граждан. Фото: Минздрав РФ

Меры профилактики основываются на самоизоляции побывавших за границей граждан. Фото: Минздрав РФ

Сроки контрольных мероприятий вице-премьер Елена Романовская считает не оперативными. За сутки прибывший из-за границы гражданин успевает пообщаться с большим количеством людей, и риск распространения инфекции возрастает многократно.

- Если вся семья на карантине, то из квартиры никто не должен выходить, - подчеркнула вице-премьер. - У вас есть соседи и родственники, чтобы сходить за продуктами или медикаментами.

Проживающие в коммунальной квартире или в общежитии граждане по возвращении из-за границы должны быть изолированы в медицинских учреждениях. С 17 марта под наблюдение, в том числе, попадают прибывшие с территории Украины.

- Этим теперь не занимаются медики, этим занимаются силовые структуры, - отметила начальник теруправления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Паямтки для попавших под карантин расказывают, что и как делать. Фото: Роспотребнадзор РФ

Паямтки для попавших под карантин расказывают, что и как делать. Фото: Роспотребнадзор РФ

Поток граждан через сухопутный участок границы на Севере Крыма уменьшился в 10 раз. По информации начальника крымского погрануправления ФСБ Сергея Станкевича, с 18 марта через пункты пропуска прошли 2150 человек, из них на въезд 1165 человек. У въезжающих в обязательном порядке интересуются о пребывании за пределами Украины.

- Проводится анкетирование сотрудниками Роспотребнадзора, где одним из пунктов указано заявление самого гражданина о месте пребывания. Все указывают территорию Украины, - указал Станкевич.

По прежнему в зоне риска граждане с украинскими биометрическими паспортами. В случае их инфицирования и сокрытия информации о пребывании за рубежом, органы правопорядка будут привлекать к ответственности за угрозу безопасности и здоровью окружающих.

Пришло время пообщаться с семьей. Фото: Роспотребнадзор РФ

Пришло время пообщаться с семьей. Фото: Роспотребнадзор РФ

По всем вопросам следует обращаться по телефону «горячей» линии управления Роспотребнадзора +79789191123 или единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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