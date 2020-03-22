2020-03-22T15:54:31+03:00
Общество

В Крыму расцвела сон-трава: 7 очень милых и красивых фото

Растение облюбовало горные склоны и плато [фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Сон-трава выглядит очень красиво.Сон-трава выглядит очень красиво.Фото: Юрий ЮГАНСОН
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На полуострове вовсю хозяйничает март - первый месяц весны, если ориентироваться на календарь.

Прострел крымский - многолетнее растение. Фото: Юрий ЮГАНСОН

Прострел крымский - многолетнее растение.Фото: Юрий ЮГАНСОН

Высоко в горах раскрыл бутоны прострел крымский, который еще называют сон-травой, подснежным тюльпаном, сончик и бобриком. Волшебные, необычные название и сказочный вид.

Серединка у сон-травы - желтая, почти золотая. Фото: Юрий ЮГАНСОН

Серединка у сон-травы - желтая, почти золотая.Фото: Юрий ЮГАНСОН

Как только сойдет снег, чуть подсохнут горы, темно-фиолетовые цветочки с золотыми сердечками-серединками, наряженные в пушистую шубку из нежнейших ворсинок, начинают упрямо и настойчиво тянуться к животворящему светилу.

Цветок щеголяет в пушистой шубке из нежных ворсинок. Фото: Юрий ЮГАНСОН

Цветок щеголяет в пушистой шубке из нежных ворсинок.Фото: Юрий ЮГАНСОН

- Из-за нежного пушка прострел крымский похож на неоперившихся птенцов, - считает Юрий Югансон, известный фотограф из Севастополя.

Завораживающее зрелище: сон-трава на закате солнца. Фото: Юрий ЮГАНСОН

Завораживающее зрелище: сон-трава на закате солнца.Фото: Юрий ЮГАНСОН

Цветами лучше всего любоваться на исходе дня. Солнце исчезает за горными грядами, мягко подсвечивая сон-траву, которая полыхает как горящие свечки.

Сон-травой можно долго любоваться. Фото: Юрий ЮГАНСОН

Сон-травой можно долго любоваться.Фото: Юрий ЮГАНСОН

Поэтически настроенные натуры, говорят, что это невиданной красы тюльпаны, которые растут на облаках. Но штормовой ветер, радуя людей, сбрасывает, часть небесного цветника вниз, на горные склоны, чтобы порадовать людей.

Кстати, прострел крымский находится под охраной Красной книга Крыма, поэтому его не надо рвать, да и в букетах он быстро вянет.

Цветы очень быстро вянут, если их сорвать. Фото: Юрий ЮГАНСОН

Цветы очень быстро вянут, если их сорвать.Фото: Юрий ЮГАНСОН

Неволя не по душе хрупкому горному цветку. Увидели сон-траву: приостановились, полюбовались и щелк-щелк, фотография на память.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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