Работники симферопольских магазинов надели маски и перчатки

В Крыму действует режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса, на рынках и в магазинах тоже вводят меры профилактики: масочный режим, дезинфекция. Какие торговые точки Симферополя выдали своим сотрудникам медицинские маски, узнавал корреспондент КП-Крым.

Всех посетителей супермаркетов сети «Яблоко» на входе встречает дозатор с антисептиком. Никаких кнопок нажимать не надо: подносишь руку - и получаешь порцию вязкой, резко пахнущей жидкости.

Дозатор с антисептиком на входеФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Если в первые дни после установки дозаторов посетители косились на агрегат с подозрением, то теперь активно пользуются на входе и на выходе.

Сотрудники работают в перчатках и масках.

Не только маски, но и перчаткиФото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Руководители магазинов торговой сети «ПУД» надели маски на кассиров и продавцов-консультантов. Антисептик по примеру коллег не раздают.

«Пуд»: Сотрудница в маске, но без перчатокФото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В универмаге «Ассорти» маски и перчатки выдали только сотрудникам рыбного и мясного отделов. У кассиров и охранников средств защиты нет.

«Ассорти»: Кассир без маскиФото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Зато на каждой кассе висит памятка для населения по мерам профилактики коронавирусной инфекции.

Памятки на кассах «Ассорти» почему-то «родом» из Калининградской областиФото: Анастасия ЖУКОВА

В супермаркете «Ашан» продавцы и кассиры тоже работают без масок.

Кассиры без масок и без перчатокФото: Анастасия ЖУКОВА

Над входом висит огромная памятка о профилактике коронавируса, а смекалистые маркетологи расставили в первых рядах средства для уборки, ведь чистота - залог здоровья.

Рынок реагирует на потребности гражданФото: Анастасия ЖУКОВА

Памятка в «Ашане»Фото: Анастасия ЖУКОВА

В сети «МагазинЧик» кассиры тоже носят маски, а продавцы в хлебном и овощном отделе - перчатки.

- Эти меры больше нужны не для нас, а для покупателей, чтобы они не боялись, - поделилась кассир Юлия Гриценко.

Сеть «МагазинЧик»: Кассир в маскеФото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В торговых лавках на Куйбышевском рынке также многие продавцы работают в масках и перчатках.

На Куйбышевском рынке продавцы тоже защищаются от коронавирусаФото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Режим повышенной готовности, напомним, был введен в Крыму 17 марта для предотвращения распространения новой инфекции.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Из-за ажиотажного спроса в Крыму подорожали гречка, рис, пшеничная група и сахар-песок. Также подняли цены на муку, вермишель и подсолнечное масло. В Симферополе нашелся ушлый предприниматель, который на Центральном рынке торговал гречкой по 100 рублей за кило! Власти потребовали от предпринимателей остановить необоснованный рост цен и прекратить спекулировать

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