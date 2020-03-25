2020-03-25T18:39:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Симферополе из-за коронавируса: Как работают торговые центры

В Симферополе действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. В торговых центрах закрываются кинотеатры и проводится дезинфекция
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Детский игровой центр «Мега Град» закрыт для посещения.Детский игровой центр «Мега Град» закрыт для посещения.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Симферопольские торговые центры продолжат работу в обычном режиме, хотя и с некоторыми ограничениями.

Так, в торгово-развлекательном комплексе «Меганом» корреспонденту КП-Крым сообщили, что ТЦ ведется дезинфекция полов, стен и дверных ручек, а также лифтов и эскалаторов. На входе в гипермаркет «Яблоко», как и во всех других магазинах этой торговой сети, поставили дозатор антисептика. Сотрудники магазина ходят в масках и перчатках.

- В бутиках, правда, сотрудники носят маски по своему усмотрению, кому пришло распоряжение - те и одевают, - отметили в администрации ТЦ.

Пока временно закрыт для посещения только детский игровой центр «Мега Град».

В торговом центре «Южная галерея» посетители также могут спокойно пройтись по магазинам и развлечься. Уборка помещений также ведется дезинфицирующими средствами и несколько раз в день. В самом торговом центре действует масочный режим. Гипермаркет и сеть магазинов работают без изменений.

- У нас пока все работает, приходите, - сообщили КП-Крым в администрации «Южной Галереи».

Несколько иная ситуация в торговом центре «Центрум». Там закрыли зону фудкорта, кинотеатр «Люмен» и ледовую арену. Помещения бутиков и гипермаркет «Гурман», как и в других ТЦ, дезинфицируют несколько раз в день. Протирают и дверные ручки, и поручни эскалаторов. Сотрудники ходят в масках и перчатках.

- В принципе, все меры соблюдены. Каток закрыт, общепит закрыт и кинотеатр закрыт. Торговые сети пока работают, - рассказали КП-Крым в администрации ТЦ «Центрум»

Напомним, что на время карантина по коронавирусной инфекции в Крыму приостанавливается работа ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, а также других развлекательных заведений.

Еще запрещено курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Поручение дано правительством РФ по итогам заседания оперативного штаба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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