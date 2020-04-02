Собрались в Сирию на войну: ФСБ поймала в Крыму двух радикальных исламистов

В Крыму задержали двух уроженцев стран Средней Азии, сторонников международной террористической организации. Мужчины планировали выехать в Сирию на войну.

- Установлено, что указанные лица, исповедующие идеи радикального ислама, планировали через третьи страны выехать на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в вооруженном конфликте в рядах международной террористической организации, - сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Крыму.

Задержанные 1997 и 1999 года рождения подозреваются в участии в деятельности организации, которая признана террористической.

Интересно, что мужчины заранее купили камуфляжную униформу, лекарства, а также рассчитали маршрут поездки в Сирию.

Они заказали такси «Симферополь - Краснодар», купили билеты на автобус «Краснодар - Тбилиси» и авиабилеты на рейс «Тбилиси - Стамбул», чтобы затем попасть на территорию Сирийской Арабской Республики.

Однако выехать за пределы полуострова не успели, были задержаны сотрудниками УФСБ.

- Задержанным выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, - уточнили в пресс-службе.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/770391" frameborder="0"></iframe> Задержание радикальных исламистов в Крыму.Видео: России по Республике Крым и городу Севастополю! другой источник

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