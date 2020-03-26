Нерабочая неделя в Крыму с 28 марта по 5 апреля 2020 года: Как будет работать общественный транспорт

Во время нерабочей недели в Крыму с 28 марта по 5 апреля 2020 года по всей стране должен снизиться пассажиропоток. Чтобы граждане по минимуму контактировали с возможными источниками коронавирусной инфекции, на заседании оперативного штаба в Совете министров Крыма решили приостановить действие льгот на проезд в транспорте. В республике такими льготами пользуются 655 тысяч человек - каждый третий житель региона.

КАК ПО ГОРОДУ

- Льготы республиканские, и от города тут ничего не зависит, - сообщил КП-Крым начальник управления информационной политики администрации Симферополя Андрей Черниченко. - Должен быть принят нормативный акт на уровне Совета министров.

На местах ждут конкретных указаний по практическим действиям - что делать водителю, когда в салон автобуса или троллейбуса заходит пассажир, и, вместо оплаты проезда, предъявляет удостоверение? Нужно ли на время вынужденных каникул сокращать количество рейсов и насколько?

Частные перевозчики на изменение ситуации отреагируют оперативно, возить пустые салоны и жечь топливо они не станут. Тем более, что им не компенсируют затраты за проезд льготников в этот период. Муниципальный транспорт зависит от решения вышестоящих структур, и будет ждать приказа, кого и как возить.

Перевозчики будут работать по загрузкеФото: Надежда ДАЦЮК

МЕЖГОРОД И ЧЕРЕЗ ПРОЛИВ

В Минтрансе Крыма подсчитывают пассажиропоток за последние сутки. На его основе уже можно менять расписание междугородних рейсов. Тем более, что в целом продажа билетов с введения особого режима по профилактике коронавируса упала по ряду направлений на 50-55%, причем как на междугородних, так и на межрегиональных рейсах.

- Насколько можно снять рейсы и ограничить передвижение граждан по республике будет понятно к концу дня, - заверил КП-Крым министр транспорта Сергей Карпов. - Мы ориентируемся по ситуации, не забывая о том, что убрать сообщение между населенными пунктами нельзя.

Работу транспорта в период вынужденных каникул профильное ведомство хочет выстроить по динамической модели: будут пассажиры - будет рейс. Возить по один-два человека перевозчики не станут, но и забивать один автобус до краев все равно, что создать очаг распространения инфекции.

Автостанции и автовокзалы Крыма режим функционирования не изменят. Как объекты жизнеобеспечения граждан, они не должны прекращать оказание услуг. При этом соблюдая все меры профилактики и защиты своих сотрудников.

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СПРАВКА КП

В настоящее время законодательством Республики Крым определены 32 льготные категории граждан, имеющие право на бесплатный проезд. Это ветераны, узники концентрационных лагерей, жены и мужья умерших жертв нацистских преследований, некоторые категории военнослужащих, лицам, которые после 9 сентября 1944 года были переселены на территорию Украины с других стран, ветераны труда, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, пенсионеры (женщины от 55-ти лет и мужчины от 60 лет), пострадавшие от ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Полный список тех, кто имеет право на льготный проезд, можно посмотреть в пункте 2 постановления Совета министров РК от 8 июля 2015 года «Об утверждении положения о выдаче удостоверения о праве на меры социальной поддержки».

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