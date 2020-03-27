Эксперт: Решение Путина запретить иностранцам покупать земли в Крыму не обернется новыми санкциями

Указ президента РФ Владимира Путина о включении некоторых земель Крыма и Севастополя в список территорий, где иностранцы не могут владеть землей, не станет поводом для введения нового пакета санкций против России со стороын западных стран. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владислав Ганжара.

Напомним, что в перечень, обозначенный в указе президента, вошли 11 районов и 8 городов Республики Крым, в том числе Армянск, Евпатория, Ялта, Алушта, Феодосия, Керчь. В Севастополе в список попали 8 муниципальных образований, включая Инкерман.

После подписания документа последовала реакция от Министерства иностранных дел Украины. Дипломаты намерены обращаться в международные суды, чтобы отменить решение президента РФ.

Об указе высказались и американские дипломаты. Они заявили, что наделение исключительно россиян правами покупки земли в Крыму усиливает основу для международных санкций.

- Норма на запрет владения земельными участками иностранными гражданами работает в огромном количестве стран и соответствует позициям международного права. Указ президента направлен на защиту интересов граждан Российской Федерации, и, в первую очередь, крымчан, - отмечает политолог Ганжара.

По мнению эксперта, «волна истерии» на Украине и в США для России и, в частности, Крыма не будет иметь юридической силы, даже если Киев обратится в международные суды.

- В США, как мы знаем, всегда реагируют на любой повод, связанный с изменениями в отношении Крыма, укреплением позиций Российской Федерации. Они пытаются на этом фоне раскрутить санкционную истерию. Но я не думаю, что запрет покупки земли станет поводом для нового пакета санкций. Тем более, что у американцев сейчас своих проблем хватает, - заключил эксперт.

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