«Перекрывать Крымский мост нет смысла»: Эксперт оценил заявление Чубарова о закрытии полуострова

Крымский мост не может быть полностью перекрыт из-за коронавируса, поскольку является главным логистическим узлом, связывающим полуостров с Российской Федерацией. Однако вероятно, могут быть введены некоторые ограничения. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владислав Ганжара.

Ранее лидер запрещенной в России экстремистской организации меджлис крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что жители российских мегаполисов будут искать покой подальше от Москвы, спасаясь от распространения коронавируса.

По мнению Чубарова, именно через Крымский мост на полуостров приедет наибольшее количество жителей материковой части России, поэтому его надо срочно перекрыть.

- Уж точно не господину Чубарову решать, что сделать с Крымским мостом. Лучше бы он занимался теми мероприятиями, которые введены на Украине и планированием так называемого «Марша достоинства», который он хотел провести. В данном случае лидер экстремистской организации хочет напомнить о себе и попасть в медиаповестку, - выразил мнение политолог Ганжара.

По мнению эксперта, в Республике Крым все же возможно усиление ограничительных мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции.

- Возможно, определенные ограничительные меры будут вводиться и в Республике Крым. Но закрытие Крымского моста, как мне видится, не представляется возможным, поскольку это наш главный логистический узел, связывающий полуостров с Российской Федерацией и с точки зрения всех грузов, поступающих к нам на полуостров. Поэтому я убежден, что функционирование Крымского моста возможно с определенными ограничениями, - заключил политолог.

Ранее вице-премьер крымского правительства Елена Романовская заявила, что изолировать полуостров нет смысла. По ее словам, наиболее эффективная мера не допущения распространения коронавируса - это самоизоляция.

Вице-премьер призвала крымчан не контактировать с родственниками, которые живут в другом микрорайоне, городе или селе. Романовская подчеркнула, что сегодня никто не застрахован от заражения, потому что неизвестно, кто из граждан не самоизолировался и является источником заражения.

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