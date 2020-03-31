«Кормят хорошо, но полы моем сами»: Как живут в обсерваторе крымчане с подозрением на коронавирус

Шесть крымских туристов, вернувшихся из Египта, помещены в евпаторийский обсерватор.

- Нас эвакуировали из Египта на самолете. Мы долетели в аэропорт Домодедово. Там переночевали в гостинице, а на следующий день прилетели в Симферополь. В аэропорту нас уже ждали врачи.

Семья Букаревых и двое других крымчан заполнили анкеты, у них измерили температуру.

- Медработники хотели взять тесты на коронавирус только у троих из нас. Но мы настояли, чтобы протестировали всех членов нашей группы, в том числе и детей. После этого нас всех отвезли в обсерватор в Евпатории, - рассказывает КП-Крым Татьяна Букарева.

Семья в сборе. Летит в Крым. Фото: личный архив

По ее словам, в обсерваторе хорошее питание, но не хватает медицинского персонала. Обстановка угнетает, да и сложно сидеть в замкнутом пространстве с двумя детьми. Но все понимают свою ответственность.

- Здесь хорошо кормят, еду приносят в одноразовых ланчбоксах. Помещение старое, мебель разваливается. но видно, что медработники очень стараются. Директор обсерватора даже выделил микроволновку, чтобы мы подогревали еду детям. Медперсонал находится на карантине вместе с нами: доктор, медсестра и одна санитарка. Видно, что не хватает рук, санитарка не справляется. Поэтому мы попросили инвентарь, чтобы самостоятельно делать уборку. Сами протираем полы после посещения медиков. Нам не сложно, - заключает Татьяна.

В обсерваторе семья будет находиться еще 10 дней. Затем медики возьмут у них повторный анализ на коронавирус. По его результатам станет ясно – отпустят Букаревых домой, или же им потребуется лечение.

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