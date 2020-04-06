Доставка еды в Крыму в период самоизоляции: как работают компании
В режиме всеобщей самоизоляции в Крыму до 30 апреля заведения общепита закрыты, они могут только доставлять свои блюда на дом клиентам. Как должна работать доставка еды в Крыму, чтобы люди избежали заражения коронавирусом, рассказали в Роспотребнадзоре.
1. Что должно быть у курьера?
Доставщик должен иметь личную медкнижку с допуском к работе и быть аттестованным по курсу санитарного минимума. На работе его должны обеспечить масками, перчатками и кожными антисептиками, а также одноразовыми головными уборами. Во время доставки курьер должен быть в маске и перчатках.
2. Как должна быть упакована еда?
Продукция должна быть приготовлена с соблюдением всех требований технологии и термически обработанная. Привезти заказ должны в одноразовой посуде и плотно закрытых одноразовых пакетах. После использования пакеты и посуду нужно выбросить.
3. Как передавать деньги?
Если вы расплачиваетесь наличными, курьер забирает купюры и обязательно складывает их в одноразовый полиэтиленовый пакет. Он должен его обязательно выбросить после того, как использует. Правда, надо не забыть вынуть оттуда деньги.
4. Сколько у вас времени на еду?
Вы должны съесть блюдо не позже полутора часов с момента ее изготовления. Дата и время приготовления должны быть указаны на маркировочном ярлычке.
5. Что необходимо сделать курьеру, когда он вернется от вас в организацию общепита?
Доставщик снимает верхнюю одежду, головной убор, перчатки и маску, затем тщательно моет лицо и руки и обрабатывает их антисептиком. В конце рабочего дня курьер снимает форменную одежду для стирки и дезинфекции.
КСТАТИ
Для доставки продуктов предприятия общепита должны выделять специализированный транспорт, который моется в конце рабочего дня и дезинфицируется.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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