2020-04-06T16:14:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Доставка еды в Крыму в период самоизоляции: как работают компании

В Роспотребнадзоре рассказали, как должна осуществляться доставка еды в Крыму в период самоизоляции
Надежда ДАЦЮК
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До 30 апреля общепит работает на доставкеДо 30 апреля общепит работает на доставкеФото: Андрей АБРАМОВ
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В режиме всеобщей самоизоляции в Крыму до 30 апреля заведения общепита закрыты, они могут только доставлять свои блюда на дом клиентам. Как должна работать доставка еды в Крыму, чтобы люди избежали заражения коронавирусом, рассказали в Роспотребнадзоре.

1. Что должно быть у курьера?

Доставщик должен иметь личную медкнижку с допуском к работе и быть аттестованным по курсу санитарного минимума. На работе его должны обеспечить масками, перчатками и кожными антисептиками, а также одноразовыми головными уборами. Во время доставки курьер должен быть в маске и перчатках.

2. Как должна быть упакована еда?

Продукция должна быть приготовлена с соблюдением всех требований технологии и термически обработанная. Привезти заказ должны в одноразовой посуде и плотно закрытых одноразовых пакетах. После использования пакеты и посуду нужно выбросить.

3. Как передавать деньги?

Если вы расплачиваетесь наличными, курьер забирает купюры и обязательно складывает их в одноразовый полиэтиленовый пакет. Он должен его обязательно выбросить после того, как использует. Правда, надо не забыть вынуть оттуда деньги.

4. Сколько у вас времени на еду?

Вы должны съесть блюдо не позже полутора часов с момента ее изготовления. Дата и время приготовления должны быть указаны на маркировочном ярлычке.

5. Что необходимо сделать курьеру, когда он вернется от вас в организацию общепита?

Доставщик снимает верхнюю одежду, головной убор, перчатки и маску, затем тщательно моет лицо и руки и обрабатывает их антисептиком. В конце рабочего дня курьер снимает форменную одежду для стирки и дезинфекции.

КСТАТИ

Для доставки продуктов предприятия общепита должны выделять специализированный транспорт, который моется в конце рабочего дня и дезинфицируется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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