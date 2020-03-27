2020-03-27T12:52:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Прокуратура остановит на три месяца предприятия, которые не уйдут на выходные

Граждан призвали сообщать о нарушителях режима
Анна КИРИЕНКО
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На своих рабочих местах остаются работники предприятий жизнеобеспеченияНа своих рабочих местах остаются работники предприятий жизнеобеспеченияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Работодатели Крыма получили разъяснения по режиму нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля включительно. За отказ от недели вынужденных каникул грозит приостановка деятельности на три месяца, и в выявлении нарушителей прокуратура рассчитывает на сознательных граждан.

На заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что к нему поступают обращения с вопросом, какие меры будут применяться к работающим в период вынужденных каникул предприятиям.

- Это не шутка, не просьба, - подчеркнул глава. - Должны быть меры ответственности! Пришли, пожурили - так быть не должно.

В первую очередь на неделю должны закрыться кафе и рестораны Фото: Анна КИРИЕНКО

В первую очередь на неделю должны закрыться кафе и рестораныФото: Анна КИРИЕНКО

Прокурор Крыма Олег Камшилов пояснил, что нарушителям режима по решению суда грозит приостановка деятельности на 90 суток. Собирать сведения о тех, кто проигнорировал неделю выходных, будут сотрудники Центра оперативного реагирования при Совмине Крыма. Также власти рассчитывают на информацию от работников предприятий, которых не отпустили на каникулы.

- Это не вопрос морали и этики, а предупреждения и борьбы с эпидемией, - указал Аксенов. - Поэтому сообщать о работающих таких заведениях.

Нужно просто подождать и все наладится Фото: Анна КИРИЕНКО

Нужно просто подождать и все наладитсяФото: Анна КИРИЕНКО

Информацию можно направлять на страницы главы Крыма и Совмина в социальных сетях. В последующем всех нарушителей внесут в «черный список», не имеющих право на меры государственной поддержки.

Исключения составляют предприятия энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоотчистки и водоотведения, опасные объекты и производства, которые нельзя останавливать из-за угрозы аварий и ЧС. На своих рабочих местах остаются работники объектов гостиничного хозяйства, сельхозпроизводители, занятые на весенних полевых работах, медики и работники аптек, соцобслуживания и страховых фондов, связанные с мерами по коронавирусу, поставщики продуктов питания и товаров первой необходимости, работники организаций торговли, транспортной сферы и прочих предприятий, без которых нормальные жизненные условия населения будут поставлены под угрозу. Все они в период с 30 марта по 3 апреля работают в обычном режиме.

Режим работы государственных и муниципальных служащих определяют руководители соответствующих подразделений.

Министерство труда РФ установило, что в нерабочую неделю выплата зарплаты сохраняется. В плановые отпуска этот срок не включается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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