2020-03-31T18:21:54+03:00
Общество

Выплата безработным в Крыму 2020: Какая положена компенсация, кому оплатят и как получить

«Комсомолка» узнала, как будут получать выплаты безработные в Крыму во время режима повышенной готовности из-за коронавируса
Никита ПОЛЬКО
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Пособия на банковскую карту выплатят вовремя.Пособия на банковскую карту выплатят вовремя.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Все безработные жители Крыма, которые состоят на учете в Центре занятости населения, получат свои социальные выплаты вовремя, несмотря на изменения в режиме работы ведомства из-за коронавируса.

Те, кто получал пособия на банковскую карту или через почтовые отделения, могут не переживать: деньги в апреле будут выплачены в срок.

ПОЛУЧАТ БОЛЬШЕ

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе Министерства труда и социальной зашиты РК, выплаты будут переведены на счета кредитных организаций уже в начале месяца.

Кроме этого, некоторым выплаты пересчитают с учетом нового указа президента.

- Перерасчет будет произведен не всем, - отмечают в пресс-службе Минтруда РК. – Если человек получал минимальное пособие в 1,5 тысячи рублей, то он и дальше будет получать эту сумму. Перерасчет касается лишь тех из безработных, кому выплачивался максимальный размер пособия. Он ранее составлял 8 тысяч рублей, теперь он составляет 12 тысяч 130 рублей.

Перерасчет сделают автоматически. Идти в центр занятости не нужно: в учреждениях временно приостановили личный прием граждан, все заявления и отчеты принимаются в электронном виде.

Уточнить информацию по всем вопросам можно по телефонам в органах труда и социальной защиты.

СПРАВКА КП

Пособие по безработице назначается и выплачивается лишь тем, кто официально получил соответствующий статус и состоит на учете в Центре занятости.

Решение о признании безработным принимается органами службы занятости по месту жительства не позднее 11 дней со дня предъявления всего пакета документов. Если в течение 10 дней с момента обращения гражданина ему не нашли подходящую работу, он признается безработным.

Никаких изменений в порядке назначения пособий из-за коронавируса не вводили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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