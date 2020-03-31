2020-03-31T16:01:17+03:00
Общество

Режим работы почты в Крыму в период самоизоляции: Как и что будет работать

«Комсомолка» рассказывает все о режиме работы почты в Крыму в период самоизоляции
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Почтовые отделения сократят рабочий день из-за коронавирусаПочтовые отделения сократят рабочий день из-за коронавирусаФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

С 28 марта по 5 апреля в Крыму, как и по всей России, нерабочая неделя. Все отделения «Почты Крыма» перешли на сокращенный режим работы.

Крупные отделения почтовой связи сократят рабочий день на три часа, а маленькие – всего на 1-2 часа. При этом графики работы могут сильно отличаться, поэтому на двери каждого отделения размещены объявления с детальной информацией.

Доставку периодических изданий, выплату пенсий и пособий почтальоны будут осуществлять в обычном режиме на своих доставочных участках.

Телефоны ФГУП «Почта Крыма» для справок: (3652) 54-96-30, (3652) 27-21-01

Также можно уточнить данные по телефонам почтамтов, опубликованным на официальном сайте.

ВАЖНО

Согласно указу главы Республики Крым, всем жителям региона старше 65 лет предписано соблюдать режим самоизоляции. Выходить из дома можно только в ближайший магазин, аптеку, выбросить мусор или выгулять собаку.

Посещение почты не входит в перечень поводов, разрешающих находиться на улице, если вам 65 и более лет. Пенсию пожилым гражданам доставляют на дом, а пени и штрафы за просроченные коммунальные платежи начислять не будут.

Полиция проводит рейды по улицам в поисках нарушителей режима самоизоляции

КСТАТИ

ЗАГСы Крыма прекратили принимать заявления о регистрации брака, а военкоматы временно приостановили прием граждан. Отделения Пенсионного фонда консультируют клиентов только по телефону и больше не выдают большинство справок.

Что закрыто и что работает с 28 марта по 5 апреля: читайте полный список у нас на сайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режим самоизоляции граждан старше 65 лет в Крыму 2020: Всем сидеть дома

«Комсомолка» рассказывает все о режиме самоизоляции для граждан старше 65 лет в Крыму (подробнее)

Нерабочая неделя в Симферополе с 28 марта по 5 апреля 2020: что закрыто и что будет работать

Неделя с 28 марта по 5 апреля 2020 объявлена в России нерабочей. Рассказываем, что закрыто и что будет работать в Симферополе в эти дни (подробнее)

Комендантский час в Крыму: введут ли из-за коронавируса

Зараженных коронавирусом становится все больше, и все чаще звучат предложения ввести комендантский час в Крыму для профилактики (подробнее)

Режим полной самоизоляции в Крыму: введут ли его из-за коронавируса

Из-за коронавируса Москва запретила всем жителям выходить из дома без веской причины. Введут ли аналогичный режим полной изоляции в Крыму, узнавала «Комсомолка» (подробнее)

Закроют ли Крым из-за коронавируса: прогнозы и мнение экспертов

«Комсомолка» рассуждает, могут ли закрыть Крым из-за коронавируса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Волонтерские центры ЕР по всей стране помогают гражданам в борьбе с коронавирусом
По всей стране начали работу волонтерские центры “Единой России”. Они оказывают помощь гражданам из группы риска во время пандемии. На данный момент в них работают 76 327 активистов
Мария Бутина о самоизоляции: Моя бабушка в мессенджерах делится рецептами, а я готовлю тюремный дневник к публикации
Приговоренная к полутора годам заключения в США, и депортированная из Америки в Россию предприниматель, публицист и политическая активистка поделилась с «Комсомолкой» тем, как она переносит карантин, связанный с коронавирусом
Новости 24
Жена Игоря Николаева рассказала о состоянии здоровья певца
В России продолжают искать лекарство от коронавируса
Бывшая жена Ивана Краско просит актера вернуться к ней
После введения карантина у российских фермеров начались проблемы с рабочей силой и получением кредитов
Появились снимки легких, пораженных коронавирусом
Российские эксперты рассказали, защитит ли от коронавируса прививка против гриппа и вакцины БЦЖ
Где в Крыму делают тест на коронавирус
Крымская художница создала песочную анимацию в поддержку врачей
Апрель в Крыму начнется с заморозков
В Крыму сократят количество междугородних и городских автобусных рейсов
Четверо пьяных парней напали на полицейских в Ялте
Из стационара выписали 5 крымчан, наблюдавшихся по подозрению на коронавирус
Количество обращений на «горячую» линию Минздрава выросло на треть
Это не каникулы: Инфекционист Крыма рассказала, чем опасны выезды на природу во время карантина
В отеле «Ялта-Интурист» по суду закрыли 7 объектов за нарушение указа Аксенова
В Крыму за сутки подорожала вареная колбаса, лук и рыба
Аксенов призвал сообщать о предприятиях, незаконно работающих в карантин
«Нос еврейский, глаза монгольские»: Божена Рынска показала новорожденную дочь
Более 30 крымчан, контактировавших с новым зараженным, отправили на самоизоляцию
За сутки на границе Крыма с Украиной уменьшился пассажиропоток
Все члены штаба по борьбе с коронавирусом в Крыму оказались здоровы
Ошибочка вышла: Джиган и Самойлова не продают свой особняк за 200 миллионов
Водитель керченского автобуса предстанет перед судом за смерть пассажиров
В Крыму за браконьерство задержали бригаду рыбаков
Крымские коты обожают позировать на камеру: 10 красивых фото Мурок и Барсиков из Гурзуфа
Погода в Крыму на 31 марта: дождик и тепло до +16
В Евпатории собирают деньги на лечение собаки, перенесшей две операции
Проверка больниц и контроль над ценами: Что Путин поручил сделать в регионах
Заразившая коронавирусом соседей украинка боится, что ее сожгут заживо