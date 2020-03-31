Режим работы почты в Крыму в период самоизоляции: Как и что будет работать

С 28 марта по 5 апреля в Крыму, как и по всей России, нерабочая неделя. Все отделения «Почты Крыма» перешли на сокращенный режим работы.

Крупные отделения почтовой связи сократят рабочий день на три часа, а маленькие – всего на 1-2 часа. При этом графики работы могут сильно отличаться, поэтому на двери каждого отделения размещены объявления с детальной информацией.

Доставку периодических изданий, выплату пенсий и пособий почтальоны будут осуществлять в обычном режиме на своих доставочных участках.

Телефоны ФГУП «Почта Крыма» для справок: (3652) 54-96-30, (3652) 27-21-01

Также можно уточнить данные по телефонам почтамтов, опубликованным на официальном сайте.

ВАЖНО

Согласно указу главы Республики Крым, всем жителям региона старше 65 лет предписано соблюдать режим самоизоляции. Выходить из дома можно только в ближайший магазин, аптеку, выбросить мусор или выгулять собаку.

Посещение почты не входит в перечень поводов, разрешающих находиться на улице, если вам 65 и более лет. Пенсию пожилым гражданам доставляют на дом, а пени и штрафы за просроченные коммунальные платежи начислять не будут.

Полиция проводит рейды по улицам в поисках нарушителей режима самоизоляции

КСТАТИ

ЗАГСы Крыма прекратили принимать заявления о регистрации брака, а военкоматы временно приостановили прием граждан. Отделения Пенсионного фонда консультируют клиентов только по телефону и больше не выдают большинство справок.

Что закрыто и что работает с 28 марта по 5 апреля: читайте полный список у нас на сайте.

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