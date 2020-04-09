2020-04-09T14:56:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Жители Симферополя больше других россиян жалуются на самоизоляцию

Крымская столицы занимает третью строчку в рейтинге самых недовольных регионов страны
Надежда ДАЦЮК
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Выходить из дома можно только в случае крайней необходимостиВыходить из дома можно только в случае крайней необходимостиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Симферополь вошел топ-10 городов России, где пользователи социальных сетей чаще всего жалуются на самоизоляцию. Крымская столица, согласно исследованию, находится на третьей строчке рейтинга.

Эксперты портала kaluga-poisk.ru проводили анализ комментариев в соцсетях российских городов, где население составляет от ста тысяч человек. На протяжении недели исследователи учитывали соотношение всех записей к тем, в которых пользователи выражают недовольство ограничениями, введенными из-за распространения коронавирусной инфекции.

Лидерами рейтинга стали Казань и Краснодар, где введены наиболее жесткие ограничения. В Симферополе, который оказался на третьей строчке топа, запрещено выходить из дома без особой надобности - для всех ввели режим обязательной самоизоляции с 3 апреля. Работают только те предприятия, которым это разрешено по указу главы Крыма Сергея Аксенова.

В основном симферопольцы распространяют шутки про коронавирус, жалуются на то, что школьников сильно загружают на дистанционном обучении. Беспокоит жителей столицы и постепенное «вымирание» малого бизнеса, а также самолеты, продолжающие прибывать в аэропорт из Москвы и Санкт-Петербурга.

- В условиях объявленного самим же президентом России нерабочего месяца (из-за чего массово умирает малый бизнес) власти продолжают трогательно заботиться о россиянах. Введенных мер поддержки не хватает, - жалуется Юрий.

Мать двоих детей отмечает, что на детей с дистанционным обучением в школе навалилась большая нагрузка:

- Мы с детьми страдаем. Такое впечатление, что учителя решили - есть только их предмет. Они задают такой объем работы, что ребенок сидит за уроками с утра и до поздней ночи и в сроки не успевает. Мало того, что дети уже вторую неделю улицы не видели, так еще такая нагрузка на организм. О каком повышении иммунитета может быть речь перед угрозой эпидемии?

Некоторых симферопольцев возмущает качество дезинфекции подъездов:

- У меня нет слов! Сегодня двое неизвестных мужчины пришли и «обработали» наш подъезд хлоркой! Ужас! Их застала моя соседка по лестничной площадке. Такое чувство, что взяли веник, мокнули в хлорку и обрызгали пол, стены, перила и даже потолок! Якобы от коронавируса.

Напомним, что в Крыму с 3 по 30 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. Выходить на улицу разрешено только для выгула собак, выноса мусора и похода в магазин или до ближайшей аптеки. Тем, кто продолжает работать, необходимо иметь при себе специальные справки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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