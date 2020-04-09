Меры поддержки бизнеса в Крыму из-за коронавируса: Власти готовят новый пакет предложений

Власти Крыма готовят список мер для поддержки бизнеса на региональном уровне. Его содержание представят в понедельник 13 апреля.

- До понедельника формирование комплекса мер закончим, - заявил глава Крыма Сергей Аксенов. - Счетная палата РФ предлагает все отрасли признать пострадавшими от коронавируса, а не только вычленить наиболее пострадавшие. Логистические цепочки уже выстроены так, что все пострадали.

Минэкномразвития Крыма проанализировало выручку предприятий по отраслям и видам налогообложения. Обороты в торговле продовольственными товарами, аптеках, доставке товаров и готовой еды увеличились на 30-40%, как и производство дезинфицирующих средств.

В то же время, объекты гостиничного хозяйства и санаторно-курортного сектора попадают под удар, поскольку доходов у них сейчас нет, а средства за ранние брони нужно вернуть.

Санаторно-курортный сектор обнулится, если вренет деньги за ранние брониФото: Анна КИРИЕНКО

- Возникли вопросы в курортных города - как помочь защитить санатории, чтобы не забирать авансы, полученные под сезон? - пояснил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. - Если деньги придется возвращать по судам или туроператоры заберут, то отрасль полностью обнулится, и ситуация для нас будет еще более сложная.

Только по упрощенной системе налогообложения республика не досчитается 5 миллиардов рублей доходов, и компенсировать это нечем. Предприниматели берут кредиты в банках и фондах, но чем их возвращать - не понятно.

- Мы получаем по 100 обращений в сутки, и каждое третье касается мер поддержки, - отметила вице-премьер правительства Крыма Ирина Кивико. - Столько же хотят знать, как государство будет помогать бизнесу, и практически треть ищет возможность работать, торговать непродовольственными товарами.

Сфера общепита - одна из основных сфер занятости в курортном КрымуФото: Анна КИРИЕНКО

Мониторинг крымских банков показал, что они пока не выдают беспроцентные кредиты для выплаты зарплат - инструкции по оформлению таких займов только разрабатываются и будут готовы к концу следующей недели.

Из доступных средств поддержки - поручительство Крымского гарантийного фонда для получения кредита в финансовом учреждении. Этим воспользовались почти 700 предприятий малого и среднего бизнеса.

Есть еще помощь Крымского фонда микрофинансирования, где предприниматели могут взять кредит до 5 миллионов рублей под низкий процент. К понедельнику Минэкономразвития обещает представить еще один вариант финансовой поддержки.

Напомним, федеральный перечень мер поддержки пострадавших от Covid-19 отраслей предусматривает отсрочку уплаты налогов и страховых платежей. Кроме того, для малого и среднего бизнеса предусмотрены кредитные каникулы.

На них могут рассчитывать предприятия и предприниматели, занятые в авиа- и автомобильных перевозках, сфере культуры, физкультуре и спорте, туристическом и гостиничном секторе, общепите, дополнительном образовании, выставочной деятельности и предоставлении бытовых услуг населению. Для этого будет необходимо подтвердить снижение доходов более чем на 10%, либо доказать убытки от основной деятельности.

На региональном уровне в Крыму перенесли обязательные платежи за аренду государственного имущества со второго квартала до конца года.

Такая мера поддержки применяется не автоматически, а только по заявлению арендатора недвижимости или земельного участка.

Теперь аналогичные решения должны принять местные советы по муниципальному имуществу, не забывая указать, что пеня в данном случае не взимается. Но погасить всю задолженность необходимо до 20 декабря этого года, иначе штрафных санкций не избежать.

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